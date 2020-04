Wyszło na jaw, jak Angelina Jolie uwiodła Brada Pitta. "Była kompletnie naga"

Brad Pitt poznał Angelinę Jolie na planie filmu "Pan i Pani Smith" w 2004 roku. Dzięki tej roli życie prywatne aktora zmieniło się o 180 stopni, bowiem zakochał się w Angelinie, co poskutkowało rozwodem z Jennifer Aniston, której był wówczas mężem. Para zaczęła spotykać się tuż po zakończeniu pracy nad filmem, a owocem ich miłości jest trójka biologicznych dzieci. Mimo że ich związek to już przeszłość, na światło dzienne wychodzą nowe fakty dotyczące początku ich znajomości. To Angelina Jolie uwiodła Pitta i to przy użyciu metod, którym ciężko byłoby się oprzeć niejednemu mężczyźnie.

Jak Angelina Jolie uwiodła Brada Pitta?

"US Weekly" dotarło do osoby, która wówczas pracowała z parą aktorów na planie. Anonimowy informator zdradził tabloidowi, że to Angelina Jolie przejęła inicjatywę i usidliła Pitta. Zazwyczaj aktorzy podczas kręcenia intymnych scen zakładają na siebie cielistą bieliznę, która daje złudzenie nagości. W przypadku Angeliny było zupełnie inaczej.

W trakcie sceny seksu była kompletnie naga - zdradził informator.

Aktorka osiągnęła swój cel i odbiła Brada Jennifer Aniston, jednak po latach sama rozwiodła się z aktorem i to w niezbyt miłych okolicznościach. Byli kochankowie walczą w sądzie o prawa do opieki nad dziećmi i komunikują się jedynie poprzez prawników. A miało być tak pięknie...

