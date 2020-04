Uczestniczka ostatniej edycji "Top Model" zagra w "Na Wspólnej". W programie była bardzo konfliktowa. Fani serialu źli

Idąc na casting do "Top Model", uczestnicy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że jeśli uda im się dostać do domu modeli i modelek, czeka na nich sława. Na instagramowych kontach pojawiają się tysiące nowych obserwatorów, a po programie wiele ciekawych ofert pracy. Wiele z nich dostaje angaż chociażby w TVN-ie. Tak było przecież w przypadku Karoliny Gilon, czy Klaudii El Dursi. Teraz przyszedł czas na programową rywalkę tej drugiej, Kingę Wawrzyniak. 23-latka zagra w "Na Wspólnej".

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia El Dursi cieszy się z zakończenia zdjęć do programu

Kinga Wawrzyniak z "Top Model" nową gwiazdą "Na Wspólnej"

Na oficjalnym instagramowym koncie serialu TVN-u pojawiła się informacja, że do obsady dołącza nowa gwiazda. Stacja zdradziła już, że będzie to uczestniczka ostatniej edycji "Top Model". Post, na którym pojawiła się modelka, miał być zagadką. Nawet zasłonięta gwiazdką twarz nie stanowiła problemu, by rozpoznać, że chodzi o Kingę Wawrzyniak.

Oryginalne zdjęcie można znaleźć chociażby na instgramowym koncie samej Kingi czy "Top Model". Na ten moment nie wiadomo, kogo ma zagrać 23-latka. W komentarzach już pojawiają się jednak opinie, że jej rola nie będzie zbyt ważna, a Wawrzyniak pojawi się tam tylko na chwilę.

Grała 20 sekund. Super rola. Potem została zabita... Słowem się nie odezwała.

No cóż, zobaczymy. Z zaciekawieniem będziemy śledzić jednak jej aktorską przygodę. W końcu w programie była bardzo charakterna i lubiła zwracać na siebie uwagę. Należy do osób bardzo pewnych siebie i potrafiących się bronić. Pamiętacie jej słowne potyczki z Klaudią El Dursi?

CW