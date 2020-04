Sandra skomentowała zachowanie pozostałych dziewczyn z "Hotelu Paradise". "Szok, normalnie szok"

Sandra z programu "Hotel Paradise" jest dosyć kontrowersyjną postacią. W mediach społecznościowych jest bardzo aktywna i często komentuje odcinki programu, by pokazać fanom swój punkt widzenia. Tak było i tym razem. Sandra na swoim InstaStories odniosła się do zachowania pozostałych uczestniczek tuż po czwartkowym odcinku.

Sandra komentuje zachowanie innych uczestniczek

W ostatnim odcinku Sandra powróciła do programu. Choć chciała ponownie nawiązać relację z uczestnikami i zorganizować imprezę, nikt nie wyraził na to chęci, tłumacząc się zmęczeniem. Jednak to dopiero był początek niemiłych sytuacji. Sandra wyznała, że gdy obejrzała ten odcinek, była w ogromnym szoku. Przypomnijmy, że Ola i Ania mogły podglądać randki Sandry z ich chłopakami na telewizorze. Nie obyło się bez komentarzy.

To jak ja to obejrzałam, do tej pory jestem w szoku. Szok, normalnie szok - zaczęła mówić Sandra na swoim profilu.

Później opisała zachowanie Martyny, uczestniczki, z którą w programie miała bardzo dobry kontakt. Sandra wyznała, że nie spodziewała się, że cokolwiek mogłoby zepsuć ich relację.

Zawiodłam się strasznie i nie wiem, jak to skomentować. Myślałam, że to, co mówi, jest wartościowe, ale widzę, że nie. Szkoda tylko tego zmarnowanego czasu na próbę uratowania mnie, mając immunitet - powiedziała Sandra, opisując zachowanie Martyny.

Później odniosła się do Wioli i Marietty, jednak z nimi nie łączyła jej bliska relacja. Co innego było z Anią, której nie szczędziła przykrych słów.

I kolejna Ania, z którą również bardzo dobrze się dogadywałam. Zostałam przez nią obrażona bardzo. Bezpodstawnie. Bardzo brzydko. I nawet nie wiem, jak to skomentować. Żenua.

Całe nagranie możecie zobaczyć tutaj:

Zobacz wideo Uczestniczka

Przypomnijmy, że w ostatnim odcinku Sandra dostała tajemniczą kopertę, którą będzie mogła dopiero otworzyć na rajskim rozdaniu. Uczestnicy do końca nie wiedzą, czego mogą się spodziewać.

BO