Klaudia El Dursi pieje z zachwytu, że Andrzej Duda założył konto na TikToku. "Trzeba znajdować sobie sposoby na umilenie czasu"

Andrzej Duda szturmem podbija media społecznościowe. O ile nikogo nie dziwi, że głowa państwa ma konto na Twitterze (za pomocą którego komunikuje się dziś niemal każdy polityk), o tyle prywatny profil na Instagramie może już trochę dziwić. Natomiast konto prezydenta na TikToku może wprawić w zdumienie. Zaskoczona tym zestawieniem (Andrzej Duda i TikTok) była też uczestniczka ostatniej edycji "Top Model", a obecnie prowadząca "Hotel Paradise" - Klaudia El Dursi.

Klaudia El Dursi o Andrzeju Dudzie na TikToku

Kiedy Andrzej Duda założył konto na TikToku i udostępnił pierwsze wideo, głosy społeczeństwa były podzielone. Niektórzy podkreślali, że w obliczu pandemii takie zachowanie głowy państwa jest niestosowne i nie jest to dobry czas na "śmieszkowanie". Byli jednak i tacy, którym cała sytuacja przypadła do gustu. Ci argumentowali, że aktywność głowy państwa na młodzieżowym portalu pozwoli choć na chwilę oderwać się od ponurej rzeczywistości. W tym drugim gronie znalazła się Klaudia El Dursi.

Modelka w rozmowie z Pomponikiem stwierdziła, że Andrzej Duda dołączając co TikToka znalazł sposób, by się... odstresować. Celebrytka ani razu nie zająknęła się o tym, że być może jest to jedna z form kampanii wyborczej głowy państwa.

Nie wiedziałam, że on dołączył do TikToka, ale ogólnie super! Trzeba znajdować sobie jakieś sposoby na umilenie czasu czy odstresowanie. Nie wiem, co on tam nagrał, czy było to coś z przekazem, czy dla zabawy, ale ogólnie super - zachwycała się.

Modelka dodała też, że jej zdaniem T,,ikTok jest medium, w którym może odnaleźć się każdy, niezależnie od wieku:

Nie powinno się kategoryzować, że do jakiegoś wieku czy do jakiegoś stanowiska wypada, a od jakiegoś nie. Dla mnie super opcja - powiedziała Pomponikowi El Dursi.

A wy, jak myślicie? Decyzja Andrzeja Dudy, by dołączyć do TikToka, była słuszna?

