Adam Małysz objada się słodyczami. Fani żartują z jego formy. "A bandzioch rośnie". Skoczek odpowiedział

Adam Małysz to pasjonat podróży. Mężczyźnie trudno jest się przyzwyczaić do nowej sytuacji, w której musi aż tak długo siedzieć w domu. Sportowiec cieszy się chwilami spędzonymi z rodziną, świetnie sprawdza się w gotowaniu, o czym informowała niedawno jego żona Iza, jednak nie zapomniał o pracy. Izolacja sprawiła, że musi pełnić swoje obowiązki zawodowe zdalnie. Żeby zmotywować się do tzw. home office, życie osładza sobie czekoladkami. Fani zażartowali z formy emerytowanego skoczka narciarskiego. "A szafa rośnie!".

Zobacz wideo Adam Małysz uwielbia podróże. Gdzie chętnie spędza wakacje?

Adam Małysz je warzywa?

Sportowiec opublikował na Instagramie fotografię, na której widać, jak siedzi przy stole z laptopem. Mężczyzna wyznał, że musi pracować zdalnie, a robi to z... czekoladką w ręku. Sięgnął po słodycze, żeby pobudzić myślenie. Kto by przypuszczał, że Adam jest takim łasuchem!

Powoli przyzwyczajam się do spędzania tak dużej ilości czasu w domu. Ze względu na swoją pracę, dużo podróżuję, dlatego nie jest to dla mnie codzienna sytuacja. Jednakże, tak jak większość z was, ja też muszę wykonywać swoje obowiązki związane ze stanowiskiem dyrektora. Mam możliwość pracy zdalnej, co bardzo ułatwia funkcjonowanie. Przed pracą musiałem jednak sięgnąć do szafki ze słodyczami. No cóż, ponoć czekolada pomaga w myśleniu - napisał skoczek.

Ostatnie zdania jego wpisu można na pewno potraktować z przymrużeniem oka, ponieważ nie od dziś wiadomo, że Adam wciąż dba o swoją formę, nawet poprzez ćwiczenia wykonywane w domu. Jednak internauci nie mogli stracić okazji, by zażartować ze sportowca. Zasugerowali, że Małyszowi urośnie "szafa" i "bandzioch". Co na to sportowiec?

A bandzioch rośnie - napisał jeden z fanów.

E tam, czasami można sobie pozwolić na chwilę słabości - odpowiedział.

Fani zapytali również, czy skoczek dostarcza swojemu organizmowi witaminy w postaci warzyw i owoców.

Panie Adamie, a jakie jest Pana ulubione warzywo? Jada Pan jeszcze banany? - czytamy w komentarzach.

Małysz wyznał, że codziennie samodzielnie przygotowuje zdrowe soki, które z chęcią pije.

Codziennie wypijam szklankę soku owocowego, bądź warzywnego. Dodam, że własnej roboty.

Podziwiamy za samodyscyplinę i wybaczamy małe jedzeniowe "grzeszki"!

