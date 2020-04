Samantha Fox oświadczyła się swojej partnerce. "To ona otworzyła serce na moją miłość"

Pięć lat temu Samantha Fox przeżyła ogromną tragedię. Jej partnerka, Myra Stratton, przegrała długoletnią walkę z chorobą nowotworową. Gwiazda przyznała wówczas, że straciła miłość swojego życia i ciężko było się jej pozbierać. Rok później znalazła nowe szczęście. Samantha zaczęła spotykać się z Norweżką Lindą Olsen. Obecnie związek trwa już cztery lata i właśnie media obiegła informacja o zaręczynach pary.

Samantha Fox oświadczyła się partnerce

Portal DailyMail poinformował, że para miała pobrać się tego lata, jednak musiała przełożyć plany ze względu na obecną sytuację. Na ten moment panie nie wyznaczyły kolejnej daty ślubu.

Przypomnijmy, że Samantha Fox, gwiazda lat 80., po raz pierwszy opowiedziała o swojej orientacji seksualnej w 2003 roku.

Sypiałam już z innymi kobietami, ale przed Myrą Stratton nigdy nie byłam zakochana. Ludzie mówią, że jestem lesbijką. Ja wiem tylko, że kocham Myrę. Kocham ją w pełni i chcę spędzić z nią resztę życia - mówiła.

Natomiast z obecną partnerką Lindą często publikuje wspólne zdjęcia. Ostatnio z okazji Walentynek na swoim profilu opublikowała post, który podpisała:

Moja piękna dziewczyna, dla mnie jedyna na świecie. To ona otworzyła moje serce na prawdziwą miłość.

Kim jest Samantha Fox?

Samantha Fox jest brytyjską piosenkarką i modelką. W swoim muzycznym dorobku ma takie przeboje jak "Touch Me (I Want Your Body)" czy "Do Ya Do Ya". Z powodu niezwykle kobiecych kształtów, jakimi mogła się szczycić, była obiektem westchnień wielu mężczyzn. Na początku kariery tworzyła związki z mężczyznami, a później mieszane - raz była w związku z mężczyzną, raz z kobietą. Dopiero związek z Myrą potwierdził jej orientację.

