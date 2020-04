Księżna Kate została nauczycielką. Sama uczy George'a i Charlotte. Młody książę nie ma taryfy ulgowej

Z uwagi na obecną sytuację i zagrożenie, w jakim się znaleźliśmy, szkoły zostały zamknięte. Dzieci uczą się w domach, więc na rodziców spadły dodatkowe obowiązki pomagania pociechom w procesie edukacji. Sytuacja podobnie wygląda w Wielkiej Brytanii, a rodzina królewska nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem. Księżna Kate postanowiła, że sama zajmie się nauczaniem swoich dzieci.

Zobacz wideo Księżna Kate pokazała, jak jej dzieci dziękują służbie zdrowia

Księżna Kate prowadzi edukację domową dla swoich dzieci

Księżna Kate musi się zmierzyć z nową rolą. W związku z tym, że czas izolacji spędza ze swoimi dziećmi w domu w Anmer Hall, zdecydowała, że zostanie ich nauczycielką. Żona księcia Williama dba obecnie o edukację dwójki starszych dzieci - księcia George'a oraz księżniczki Charlotte, a także organizuje zabawy dla najmłodszego księcia Louisa.

Jak powiedziało źródło "The Sun":

Kate pełni wiodącą rolę w procesie domowej edukacji dzieci. Każdego dnia uczy czegoś swoje pociechy.

Informator wytłumaczył, że priorytetem książęcej pary jest to, by książę George i księżniczka Charlotte nie wypadli z rytmu nauki przez to, że cały swój czas spędzają w domu.

Książę musi pracować równie ciężko, jak w szkole, i nie może liczyć na taryfę ulgową.

Kate jest kochającą mamą, ale wymagającą nauczycielką. Księżniczka Charlotte jest nieco młodsza od swego brata, dlatego księżna Kate pozwala jej na nieco więcej swobody i zabawy. W domowym nauczaniu swojej żonie pomaga również książę William, chociaż on skupiony jest głównie na kryzysie związanym z zagrożeniem zdrowia publicznego w Wielkiej Brytanii. Książęca para znajduje jednak czas także na zabawy ze swoim najmłodszym synem, księciem Louisem. Przypomnijmy, że chłopiec ma niecałe dwa lata.

