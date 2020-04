Fryzjer Meghan Markle wspomina współpracę z byłą księżną. "Była nowoczesną księżną"

art_102 pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

Drogi Robercie Głowacki RG, było jednak - jak planowałeś - zostać wodzirejem, bo dziennikarzem na pewno nie jesteś.

Poza zacytowaniem wypowiedzi Georga Northwooda, słowa prawdy tu nie ma.

- Meghan dalej jest ksieżną Meghan;

- dalej jest też JKW, ale sami z Harrym zobowiazali sie nie używac tego tytułu;

- ze strony jej personelu można usłyszeć wiele ciepłych słów, a po odejściu Harrego i Meghan ze wspólnej fundacji braci, większosć pracowników poszła za H&M, nawet kilku pracujących dla Williama i Kate;

- i nie jest to zaskoczeniem dla Meghan, bo jedyne do czego jest przyzwyczajona to hejt w brytyjskich tabloidach;, u osób z którymi współpracuje ma duży szacunek o czym mówią, podobnie jak fryzjer, pod swoim nazwiskiem;