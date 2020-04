Sylwia Madeńska postanowiła nabrać internautów, że jest w ciąży. "Jeśli to żart to kiepski"

cerrie35 godzinę temu 0

Nie bardzo rozumiem dlaczego to miałoby niby oburzyć matki, które starają się, a nie mogą. Sama od paru miesięcy staram się o rodzeństwo dla synka i jak na razie bez rezultatu. Ale nie czuję się w żaden sposób oburzona ich żartem. Ludzie. Co mnie obchodzi, czy jakaś para z jakiegoś g**no programu jest w ciąży czy nie. Ja nawet nie kwalifikuję tego jako żartu. No bo niby jaki to żart? "Ha, ha nabraliśmy was, myśleliście że jestem w ciąży" co w tym niby śmiesznego, nie wiem. Raczej powiedziałabym, że ta parka okłamała swoich "Fanów', jeśli takowych ma. Bo teraz widzę, że popularne stało się mówienie, iż nie ma się na fejsie znajomych, tylko fanów :-P Ludzie. Przecież to jest tak słabe i żenujące, iż powinno się jak najszybciej o tym zapomnieć i nigdy nie odgrzebywać.