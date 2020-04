Sebastian Fabijański odpowiedział na atak Quebonafide. Aktor na żywo sparodiował rapera

Sebastian Fabijański był gościem Krzysztofa Stanowskiego w primaaprilisowym Hejt Parku. Swoją wizytę w programie aktor wykorzystał, aby odpowiedzieć na atak Quebonafide. Podczas programu Fabijański na żywo sparodiował Kubę Grabowskiego.

Sebastian Fabijański odpowiedział Quebo

Przypomnijmy, że 1 kwietnia na kanale Quebonafide ukazał się teledysk, w którym chłopak Natalii Szroeder zrywa ze swoim ugrzecznionym wizerunkiem "siebie z przeszłości" i wraca do bycia "Jokerem rapu". Jak pisaliśmy poprzednio, w tekście do „Szubienicepestycydybroń” Quebo nawiązuje do pewnych osób z polskiego show biznesu, w których gronie znalazł się właśnie Sebastian Fabijański. W piosence padają słowa:

Raperzy rozumiem, ale ku..a Fabijański… (...). Nie mogę się przejmować tym, co gadają błazny.

Sebastian Fabijański postanowił odpowiedzieć Quebo. W programie Krzysztofa Stanowskiego aktor sparodiował wycofane zachowanie "nieśmiałego" rapera, które Kuba Grabowski zaprezentował, chociażby w DD TVN.

Bardzo jest mi przykro z powodu mojego brata... - zaczął Fabijański.

Prowadzący upewnił się, że Fabijańskiego zabolało to, że w nowym kawałku Quebo go "zaczepił".

Obraził. Mówmy po imieniu. Powiedział do niego per błazen - poprawił prowadzącego Fabijański.

Później aktor przeczytał adresowany do rapera list. W pewnym momencie Fabijański swój wzrok skierował wprost do kamery. Nawiązując do słów, które padają w teledysku, zwrócił się bezpośrednio do Quebo:

Kuba, bracie, bez urazy. Nie pitol, żeś nagi. Życzę Ci odwagi do pokazania światu swojej prawdziwej twarzy. Zdradzę Ci sekret - nie ma jej w dziarach. (...) PS. Dzięki mordo za świetne promo, fakturę wyślij drogą mailową.

Trzeba przyznać, że Sebastian Fabijański naprawdę ekspresowo odpowiedział na atak Quebo.

PJA