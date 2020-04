Powrót amerykańskiej "Niani". Fran Drescher spotkała się po latach z ekipą serialu. "To się dzieje! Obsada znowu razem!"

Amerykańska "Niania" powraca. Ekipa serialu spotkała się po latach, by stworzyć wirtualną wersję sitcomu. A wszystko w szczytnym celu, by rozbawić widzów w czasach izolacji domowej. Zobaczcie, jak doszło do internetowego "zjazdu" aktorów!

