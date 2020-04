Były Mister Polski walczy o życie. Sparaliżowany Andrzej Bizon nie ma szans na rentę i prosi o pomoc

Andrzej Bizon największą popularność zdobył, gdy wygrał konkurs Mistera Polski. Brał udział w wielu sesjach zdjęciowych, występował też w filmach i serialach. Dziś, w wieku 44 lat, walczy o życie i prosi o pomoc, nawet symboliczną.

Andrzej Bizon walczy o życie

Mimo wielu osiągnięć w 2010 roku karierę przerwała mu choroba. U Andrzeja Bizona zdiagnozowano zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), a trzy lata później doznał całkowitego paraliżu. Od 7 lat Andrzej Bizon nie rusza się ze swojej rodzinnej miejscowości Witkowice, gdzie jest przykuty do łóżka. Aktor i model nie jest objęty żadną pomocą i wszystkie koszty związane z lekami oraz rehabilitacją ponosi jego rodzina. Niestety, ale choroba jest nieuleczalna i najbliżsi Andrzeja mają coraz mniej środków. Dlatego też została utworzona zbiórka pieniędzy na stronie pomagam.pl.

Szybki postęp choroby (wiele ognisk zapalnych) przez lata doprowadził do całkowitego paraliżu, przykuwając moje ciało do łóżka. Od 6-mcy straciłem wzrok w prawym oku, a lewe też już nie ostrzy. Przez 7 lat, gdy pracowałem w zawodzie aktor/model, moi pracodawcy nie mieli obowiązku odprowadzania składek na ZUS, dlatego nie przysługuje mi renta. Mam 80 000 pln zaległych zobowiązań alimentacyjnych, których ze względu na mój stan zdrowia, nie mogłem spłacać. Dodatkowo chciałbym prosić o wsparcie na leczenie oraz rehabilitację, a także na przysłowiowe 'życie'" - czytamy na stronie Pomagam.pl.

Dotąd zebrano 30 tysięcy złotych ze 140 tysięcy, jakie określono w celu zbiórki.

Kim jest Andrzej Bizon?

Andrzej Bizon w 2000 roku wygrał konkurs na Mistera Polski i udał się do Mediolanu, by reprezentować Polskę w konkursie Mister Intercontinental. W 2001 roku wziął udział w polsatowskim reality-show "Dwa światy". Rozpoczął również przygodę z aktorstwem. Mogliśmy go zobaczyć w takich produkcjach jak: "Pogoda na jutro", "Na Wspólnej", "Niania" czy "Czego się boją faceci, czyli seks w mniejszym mieście".

