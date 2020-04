Jennifer Aniston i Brad Pitt chcieli do siebie wrócić? To obecność Angeliny Jolie pokrzyżowała ich plany. Piętnaście lat temu była powodem tego, że stuprocentowy rozejm pomiędzy Jennifer i Bradem nigdy nie doszedł do skutku. Babcia aktora opowiada, że miała ogromną nadzieję na pogodzenie się pary. Według niej, łączyła ich prawdziwa miłość. Czyżby aktualne ocieplenie stosunków i czuły uścisk na SAG Awards 2020 na nowo rozpaliły dawne uczucie? Poznajcie historię tego hollywoodzkiego trójkąta!

Przeszkodą była Angelina Jolie

Historię znajomości tych trojga aktorów opisał bulwarowy dziennik brytyjski. Według ustaleń periodystów "Daily Mirror", Jennifer i Brad poznali się w 1994 roku, jednak początki ich zażyłej relacji można datować dopiero na rok 1998. To właśnie wtedy kochankowie poważniej zaczęli traktować swój związek, umawiając się na coraz to bardziej zobowiązujące randki. Po dwóch latach przyszedł moment na ślub i złożenie przysięgi małżeńskiej, której jednak oboje nie dotrzymali. W 2005 roku para ogłosiła separację, co zbiegło się z planem zdjęciowym do filmu "Mr. & Mrs. Smith", na którym Brad poznał Angelinę.

Angelina Jolie i Brad Pitt na planie 'Pan i Pani Smith' Mat. prasowe

Brad i Jennifer rozwiedli się w 2005 roku, jednak w pewnym momencie dążyli do tego, by do siebie wrócić. Miało to być dokładnie w 37. urodziny aktorki, 11 lutego. Pomimo rozstania i romansu Pitta z Jolie bliscy i rodzina aktorów uważali, że to tylko przelotny kryzys, ponieważ byłych małżonków łączy prawdziwa miłość. Widziano ich w czułych uściskach, a na palcach wciąż nosili obrączki.

Nadal się kochają. Separacja jest krokiem wstecz, aby sprawdzić, czy ich związek będzie trwał wiecznie czy nie - mówił jeden z anonimowych informatorów amerykańskiego magazynu 'People'.

Nawet babcia Brada, Betty Russell, miała nadzieję, że wnuk wróci do Aniston.

Jestem pewna, że to tylko tymczasowa sprawa. Brad i Jennifer są wspaniałymi ludźmi. Zawsze byli tacy szczęśliwi. Oboje mają zbyt wiele miłości w sobie, aby ją porzucić. Muszą tylko spędzić trochę czasu osobno, zanim zdadzą sobie sprawę, jak bardzo za sobą tęsknią. Modlę się za to - mówiła niegdyś Russell.

Niestety, przypuszczenia kobiety nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości, ponieważ na drodze do szczęścia byłych małżonków kolejny raz stanęła Jolie. Koleżanka, z którą Brad romansował podczas nagrywania filmu, znów pojawiła się w jego życiu. To właśnie przyłapanie aktora na namiętnych pocałunkach z Angeliną stało się powodem ostatecznego zakończenia poprzedniej relacji.

Brad Pitt i Jennifer Aniston. REUTERS/ERIC GAILLARD

Sądzicie, że Angelina znów "popsuje" aktualną pozytywną relację Jennifer i Brada?

