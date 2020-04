mg_0 godzinę temu 0

Włoszka... Włoch zrobił dziecko jej babce i uciekł. Imię małego Gaetano zostało wówczas zmienione i od momentu ucieczki tatusia jest Dariuszem. Wychowywał się w Polsce, włoskie zostało jedynie nazwisko i genotyp. No ale ona jest typową Włoszką, bo nie ma Polaków, co mają w zwyczaju nie jeść śniadań, za to opychać się wieczorami...