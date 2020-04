David i Victoria Beckhamowie kupili dom w drapaczu chmur za 100 milionów. Mają basen i lądowisko dla helikopterów

David i Victoria Beckhamowie jako jedno z najpopularniejszych małżeństw na świecie jest piekielnie bogate. Ich majątek szacowany jest na ponad 500 milionów funtów, więc kiedy tylko jest okazja, to inwestują w nieruchomości. Media podają właśnie, że para zapragnęła zamieszkać w drapaczu chmur w Miami. Apartament jest bardzo luksusowy, a jego cena po prostu zwala z nóg.

Nowe luksusy Davida i Victorii

Piłkarz i projektantka postawili na niedawno wykończony apartament w sercu Miami, za który zapłacili 24 miliony dolarów (w przeliczeniu na złotówki to ok. 100 milionów). Mieści się on na 62. piętrze wieżowca z widokiem na Atlantyk. W nowym nabytku Beckhamów mieści się aż pięć sypialni, prywatny basen, siłownia, a na dachu znajduje się prywatne lądowisko dla helikopterów. Lokum Victorii i Davida zaprojektowała irańska architekt, Zaha Hadid, która zmarła w 2016 roku.

Informacje na temat nowej inwestycji Beckhamów nieco zaskakują. Dlaczego? Jakiś czas temu media donosiły o problemach finansowych firmy Victorii. Ponoć dla zaoszczędzenia pieniędzy zrezygnowała nawet z prywatnego szofera.

Sytuacja Posh Spice pogarsza się z dnia na dzień. Zwolniła szofera. Teraz jeździ sama lub zamawia taksówki. Zaoferowała, że dla dobra marki obetnie swoją pensję. Pozbyła się również drogocennych, egzotycznych roślin, ponieważ ich utrzymanie jest zbyt drogie. Victoria jest kompletnie załamana, ale włożyła wszystko w zbudowanie swojego imperium mody i nie podda się bez walki - podawał w grudniu "The Sun".

Cóż, może trzy miesiące wystarczyły, by odrobić straty i jeszcze coś zarobić. Ciekawe jak sprawa potoczy się teraz. W związku z niecodzienną sytuacją panującą na świecie, Victoria musiała zamknąć swoje butiki i prawdopodobnie nie zorganizuje nowego pokazu mody w tym roku.

