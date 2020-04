Meghan Markle i książę Harry od początku oficjalnego związku cieszyli się towarzystwem nadwornego fotografa Chrisa Jacksona, który z brytyjską rodziną królewską związany jest już od 14 lat. Teraz gdy była już książęca para na dobre opuściła królewską rodzinę, pożegnał ich, publikując ich pierwsze wspólne zdjęcie. Warto dodać, że ukrywał je przed światem przez prawie trzy lata.

Pierwsze wspólne zdjęcie Meghan i Harry'ego

Zdjęcie zostało wykonane podczas zawodów Invictus Games w Toronto w 2017 roku, które książę otworzył u boku Melanii Trump. Meghan i Harry pokazali się wtedy razem na trybunach, wzbudzając zachwyt fanów rodziny królewskiej. Para od początku znajomości bardzo swobodnie zachowywała się przed obiektywami fotografów - ściskała się za ręce i nie stroniła od czułości.

Dzisiaj jest dzień, w którym książę i księżna Sussex oficjalnie ustąpili ze stanowiska starszych członków rodziny królewskiej – podczas gdy wszyscy mamy o wiele więcej pilnych problemów, pomyślałem o retrospekcji pierwszego zdjęcia, które zrobiłem im razem - napisał.

Historia miłości Meghan i księcia Harry'ego

Meghan i Harry, w co ciężko uwierzyć, poznali się na randce w ciemno, zainicjowanej przez przyjaciół pary. Od razu przypadli sobie do gustu, a swój związek potwierdzili 6 listopada 2016 roku. Co ciekawe, dopiero 10 miesięcy później pojawili się razem na oficjalnym przyjęciu. Choć ich związek od początku był szeroko komentowany w mediach (powodem było pochodzenie Meghan, fakt, że jest starsza od Harry'ego i to, że była już rozwódką), nie przeszkodziło im w ich drodze do wspólnego szczęścia. Para wzięła ślub 19 maja 2018 roku, który odbył się w Kaplicy św. Jerzego na zamku królewskim w Windsorze. Rok później przywitali na świecie swoje pierwsze dziecko - syna Archiego.

