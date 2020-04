Irina Shayk znów zakochana? Umawia się z byłym partnerem Heidi Klum. Spotkali się mimo izolacji

Irina Shayk ponad rok temu rozstała się z Bradleyem Cooperem. Na zakończenie ich relacji miał wpłynąć ponoć nigdy niepotwierdzony romans aktora z Lady Gagą. Ze względu na dobro córki pozostali na szczęście w przyjaznych stosunkach i zaczęli układać sobie życie na nowo. W przypadku modelki po kilku miesiącach bycia singielką nadszedł czas na zmianę. Ponoć spotyka się z Vito Schnabellem, byłym partnerem Heidi Klum.

Irina Shayk i Vito Schnabel są parą?

Od kilkunastu dni na świecie obowiązuje zakaz zgromadzeń. Większość ludzi pozostaje w domach, by przetrwać ten trudny czas. Podobnie jest w przypadku znanych osób. Gwiazdy nie mają przecież gdzie wyjść, by zaprezentować nową torebkę, czy nie chodzą do pracy, bo wszelkie nagrania, czy sesje zdjęciowe zostały zawieszone na czas bliżej nieokreślony. Plotki na temat niektórych jednak nie ustają. Media podały właśnie, że piękna Irina Shayk ma nowego adoratora, z którym zdecydowała się spotkać mimo izolacji.

Słyszałem, że spędzają wolny czas razem.

Mowa o mecenasie sztuki, byłym partnerze Heidi Klum, Vito Schnabellu. Informator dodaje jednak, że nie jest to jeszcze zbyt poważna relacja. Osoba z otoczenia gwiazd dała do zrozumienia, że obecnie ludzie po prostu nie chcą czuć się samotni i dlatego decydują się na spotkania w mniejszym gronie.

To jest coś na zasadzie Arki Noego. Ludzie chcą po prostu być sparowani.

Cóż, może za niedługo modelka uraczy fanów romantycznym zdjęciem z Vito? Ostatnio nie wrzucała na Instagram zbyt wiele treści. Relacji brak, a posty to głównie zdjęcia z wybiegów lub sesji zdjęciowych.

