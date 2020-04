Grzegorz Halama ma nową partnerkę. Jest sporo młodsza. Prawie tyle samo lat ma jego córka

Grzegorz Halama to jeden z najpopularniejszych polskich kabareciarzy. W dobie, kiedy skecze są przedstawiane raczej w zespołach, on od wielu już lat (na początku kariery występował z byłą żoną, Dorotą) potrafi rozbawiać publiczność stojąc na scenie sam. Nie jest ani ściankowym celebrytą, ani bohaterem kolorowych czasopism. Nie możemy jednak przejść obojętnie obok faktu, że pokazał nową miłość. Halama wrzucił do sieci wspólne selfie i oznaczył ukochaną.

Grzegorz Halama pochwalił się nową, młodszą o 21 lat partnerką

50-letni dziś kabareciarz w ostatnich latach nie za bardzo mógł liczyć na szczęście w miłości. Wprawdzie w 2010 roku to on zostawił zostawił żonę dla kobiety o 13 lat od niego młodszej, ale związek nie przetrwał zbyt długo. Halama jednak nieustannie dawał sobie szansę na znalezienie drugiej połówki i udało się. Choć nie wiemy, jak długo trwa ich relacja, to widać, że jest bardzo szczęśliwy. Na swoim facebookowym koncie pochwalił się wspólnym zdjęciem z ukochaną - o 21 lat młodszą Klaudią Synak.

Pod zdjęciem pojawiło się wiele komentarzy.

Wasze oczy mówią wszystko.

Widać, że miłość Wam służy.

Fiu fiu. Trzymamy kciuki! Piękna kobitka!

Warto dodać, że Grzegorz i Klaudia zaliczyli już debiut na ściance. Przed fotoreporterami pozowali na ostatniej ramówce Polsatu. Cóż, nie pozostaje nam więc nic innego, jak tylko życzyć zakochanym dużo szczęścia i miłości!

Grzegorz Halama - życie prywatne

Przypomnijmy, Grzegorz Halama jest rozwodnikiem. Rozstał się z żoną w 2010 roku, zostawiając ją oraz trójkę ich dzieci dla młodszej o 13 lat menadżerki, Janii Dobosz. Po latach udzielił wywiadu, w którym zdradził, że w związku z wyjazdem pociech z ich matką do Anglii, ma z nimi bardzo utrudniony kontakt. Teraz jednak skupia się na rozwoju nowej znajomości. Dodamy tylko, że Klaudia jest o rok młodsza od córki Grzegorza, Anny.

