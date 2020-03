Do Teamu X dołączyła nowa osoba. To aktorka z serialu TVN "Szkoła". Poznajcie Natsu

Do popularnego projektu, jakim jest Team X, właśnie dołączyła Natalia Karczmarczyk, znana jako Natsu. Tą informacją pochwaliła się na swoim Instagramie i jak się okazuje, zostanie członkinią Teamu, nie było wcale takie proste. Miała wiele zadań, które musiała wykonać, m.in. skok z dachu na trampolinę. Na szczęście wszystko się udało i od dziś zamieszkała wraz z pozostałymi członkami.

Kim jest nowa członkini Team X?

Natalia Karczmarczyk znana bardziej ze swojego nicku "Natsu" jest nastoletnią instagramerką i youtuberką, która cieszy się bardzo dużą popularnością. Na swoim koncie na Instagramie ma ponad 266 tysięcy obserwujących. Oprócz tego znana jest także z udziału w serialu "Szkoła", emitowanym na antenie TVN. Grała tam jedną z uczennic Ewkę.

Prywatnie pochodzi ze Śląska, interesuje się aktorstwem i tworzy krótkometrażowe filmiki komediowe na swoim kanale w serwisie YouTube, a do tego uwielbia pozować przed aparatem.

Team X - co to?

Team X, to projekt skupiający w luksusowej willi pod Warszawą najpopularniejszych polskich YouTuberów. Głównym pomysłodawcom był Stuart Burton, a dołączyli do niego Marcin Dubiel, Julia Kostera, Kacper Błoński i Lexy Chaplin. To tam tworzyli swoje imperium, które zyskało miliony fanów w sieci. Obecnie każdy z nich prowadzi aktywnie kanał na Youtubie. Ostatnie wideo, jakie zamieścili, przedstawia wszystkie wyzwania Natsu, które musiała wykonać, by dołączyć do grona Teamu.

