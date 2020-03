Roksana Węgiel pokazała, jak ćwiczy z bratem. My zwracamy uwagę na jej umięśniony brzuch

Roksana Węgiel z pewnością jest jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Młodzież bacznie śledzi poczynania 15-latki i często bierze z niej przykład. Roksana wykorzystuje to, by promować różne ważne akcje. Jedną z nich jest #zostańwdomu, która ma na celu namówienie Polaków na ograniczenie spacerów i wyjść. Wokalistka postanowiła także pokazać, jak spędza wolny czas. Okazuje się, że wykorzystuję go na aktywność fizyczną z młodszym bratem.

Roksana Węgiel ćwiczy w domu z bratem

Roksana Węgiel ma dwójkę młodszych braci. Jeden z nich dosyć niedawno pojawił się na świecie, bo zaledwie dwa miesiące temu. Mimo to starsza siostra często pokazuje z nim zdjęcia, gdy razem się bawią. Okazuje się, że podczas domowej izolacji, Roksana razem z bratem postanowiła także poćwiczyć. Zdjęciami pochwaliła się na swoim InstaStory i na jednym z nich Roxi pozuje przed lustrem, odsłaniając mięśnie brzucha. Na drugim natomiast zapozowała z bratem.

Roksana Węgiel Fot Roksana Węgiel - Instagram

My bardzo wspieramy takie akcje i wszystkich zachęcamy do domowych ćwiczeń.

Roksana Węgiel - kariera

Roksana Węgiel zyskała popularność na początku 2018 roku. Jako 12-latka wzięła udział w pierwszej edycji "The Voice Kids" i pod skrzydłami Edyty Górniak doszła do finału. Swoim niezaprzeczalnym talentem wokalnym przekonała tysiące widzów i wygrała show. Na kolejne sukcesy nie trzeba było długo czekać. Kilka miesięcy później reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior i po raz pierwszy w historii wygrała ją dla naszego kraju. Jej debiutancka płyta uzyskała kilka tygodni temu status platynowej, a koncertowe hale wypełnione są zawsze po same brzegi.

