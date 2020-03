Kuba Wojewódzki nie próżnuje podczas izolacji. Został influencerem i pokazał fragment nowego mieszkania. Genialny żyrandol

Kuba Wojewódzki jak zdecydowana większość Polaków został wysłany na przymusowy urlop. Autorski program dziennikarza w TVN-ie został zawieszony na czas bliżej nieokreślony. Gwiazdor ma więc mnóstwo wolnego czasu, który podobnie jak większość ludzi spędza w domu. Nie do końca wiemy, jakie atrakcje zapewnia sobie Kuba, ale wiemy, że ma nowe lokum. Ostatnio pochwalił się nim sam, zapowiadając nowy program. Teraz pokazał kolejne pomieszczenie 250-metrowego apartamentu.

REKLAMA

Zobacz wideo Nie tylko głośna kłótnia z Majdanami, czyli Kuba Wojewódzki kontra inne gwiazdy

Kuba Wojewódzki pokazał fragment nowego mieszkania

"Król TVN-u" jest w ostatnich dniach bardzo aktywnym użytkownikiem Instagrama. Niemalże codziennie na jego profilu pojawiają się nowe treści. We wtorek dziennikarz postanowił wywiązać się z jednej z umów i bawiąc się w influencera, zareklamował firmę tworzącą produkty do wybielana zębów. Nie to jednak przykuło naszą uwagę, a to, co było za Wojewódzkim. Mianowicie wnętrze jego nowego lokum.

Widać nowoczesny, czarny fotel, szarą sofę i niepowieszony jeszcze obraz przedstawiający kobiety. Za plecami dziennikarza "ukryła" się zapewne półka z książkami, na której nie zabrakło jego autobiografii.

ZOBACZ TEŻ: Zapytaliśmy Muchę o książkę Wojewódzkiego. "Nie przeczytałam jej, ale...". Jej odpowiedź była jednoznaczna.

Ostatnio wiele mówi się o powrocie Wojewódzkiego do Anny Muchy. On sam podsyca te plotki, publikując stare zdjęcia z "dawną miłością". Myślicie, że kiedyś jeszcze zdecydują się na odbudowanie relacji? Może zamieszkaliby w 250-metrowym apartamentowcu Kuby? Jeśli tak się stanie, z pewnością Was o tym poinformujemy!

CW