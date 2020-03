Meghan Markle i książę Harry będą mogli liczyć na pomoc finansową. Pomoże im książę Karol

Meghan Markle i książę Harry w końcu pojednali się z rodziną królewską. Para, mimo że zrezygnowała z pełnienia obowiązków królewskich i wyraziła, że chce byś samodzielna finansowo, nie zostanie sama. Ojciec księcia Harry'ego, książę Karol mimo obecnej sytuacji zamierza cały czas wspierać syna. Zatem para może liczyć na stały dopływ gotówki.

Książę Karol pomaga finansowo Meghan i księciu Harry'emu

Tę informację potwierdził królewski korespondent "Harper's Bazaar", Omid Scobie, który poinformował, że książę Karol będzie nadal finansował koszty operacyjne Sussexsów z prywatnej własności.

Dochody przekazywane są księciu Walii i Kornwalii, który decyduje się wykorzystać je do sfinansowania jego działalności publicznej, charytatywnej i prywatnej oraz działalności jego rodziny - czytamy.

Według pałacu Buckingham Meghan i Harry nie będą już otrzymywać publicznych środków, które dostawali, gdy wypełniali królewskie obowiązki.

Mimo to Sussexowie nie muszą martwić się, z czego będą żyć. Nie muszą pracować, ponieważ zawsze będą mieli stały dochód. Mimo wszystko Meghan Markle chce powrócić do aktorstwa, które kochała, zanim została księżną. Przypomnijmy, że był to jeden z głównych powodów ich wyprowadzki do Los Angeles. Meghan nie tylko ma tam rodzinę, ale jest blisko z Hollywood. Nie ukrywa, że ma nadzieję, że wkrótce wróci na ekran.

Pierwsze kroki już w tym kierunku zostały wykonane. Powstał już plakat filmu, w którym Meghan udzieliła swojego głosu. Wzięła udział w produkcji dokumentu Disneya, opowiadającym o podróży rodziny słoni. Premiera filmu przewidziana jest na najbliższą jesień.

