Książę Harry i Meghan Markle oficjalnie rozpoczynają życie poza monarchią. Co ich teraz czeka?

tambourine_woman 2 godziny temu

Oj. To faktycznie wygląda na powoli, konsekwentnie wypełniany szatański plan Meghan. Ona teraz, wożąc się na tytule, będzie robić karierę aktorską, a biedny Harry zostanie osobą towarzyszącą, dopóki jej się nie znudzi. Bo co on niby będzie w tym Los Angeles robił? Chodził na imprezy do Clooneyów (dopóki im się nie znudzi) albo wygłaszał smętne prelekcje na seminariach dla bankierów (dopóki im się nie znudzi ;))?. Meghan nie ma żadnych obowiązków, nie musi brać udziału w żadnych uroczystościach, każdą ewentualną powinność wobec rodziny męża może olać, ze łzami w oczach opowiadając, że jej tam przecież nikt, chlip, nie wsparł - i w ten sposób odetnie go od nich jeszcze bardziej, bo i oni będą mu mieli za złe olewanie, i on będzie sobie tłumaczył, że tamci są źli, a ona dobra (dopóki jej się nie znudzi ;)). Widać, że w nim faktycznie siedzi ciągle mały chłopiec, który stracił mamę - i Meghan mu ją zastąpiła, chwilowo, ale na tym się nie da zbudować partnerskiego związku.