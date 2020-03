Selena Gomez i Justin Bieber zaczęli spotykać się w 2010 roku. Ich związek był jednak bardzo burzliwy, przez co trudno uznać go za udany. Para wielokrotnie rozstawała się i schodziła. Ostatecznie idole nastolatek zakończyli swoją relację wiosną 2018 roku. Dla Seleny było to bardzo bolesne, zwłaszcza że zaledwie kilka miesięcy później Justin ożenił się z Hailey Baldwin. W międzyczasie wokalistka przeszła załamanie nerwowe i wylądowała w szpitalu psychiatrycznym.

Selena padła ofiarą hakerów?

Po nagraniu piosenek o bolesnym rozstaniu oraz udzieleniu szczerych wywiadów, wiele wskazywało na to, że Selena Gomez na dobre odcięła się już od Justina Biebera. Tym większe było zaskoczenie fanów, gdy zauważyli, że polubiła na Instagramie zdjęcie wytatuowanego torsu Kanadyjczyka. Jeszcze kilka miesięcy temu piosenkarka mówiła, że ich relacja była toksyczna. Czyżby zdążyła o tym zapomnieć? Internauci twierdzą, że Selena najzwyczajniej w świecie padła ofiarą hakera i to on polubił z jej konta zdjęcia Biebera. Niewykluczone. Sama zainteresowana nie pokusiła się jednak o komentarz w tej sprawie. Warto tu dodać, że jej polubienie fotki Biebera bardzo szybko zniknęło. Oczywiście czujni fani zrobili pamiątkowe screeny na dowód.

Selena Gomez padła ofiarą hakera? Instagram.com/490tx

Cóż, stosunek Seleny do Justina pozostaje więc wielką niewiadomą. O wiele bardziej przejrzyste są jej relację z The Weeknd, z którym także się spotykała. Ostatnio Gomez wrzuciła na swój profil na Instagramie filmowe i muzyczne "polecajki" na czas domowej izolacji. Wśród nich nie zabrakło utworu "Snowchild" z najnowszego albumu The Weekend oraz filmu "Uncut Gems", w którym wystąpił.

Myślicie, że Selena nadal myśli o Justinie?

MŁ