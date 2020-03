Kim Kardashian od dziecka przygotowywana była do życia w blasku fleszy. Od zawsze więc uwielbiała relacjonować wszystko, co się u niej dzieje. Nawet kiedy studiowała, wrzucała do sieci mnóstwo zdjęć. Dzięki temu dziś ma wiele pamiątek i może zobaczyć, jak bardzo się zmieniła. Jedną z takich fotografii wrzuciła ostatnio na Instagrama. Spójrzcie tylko na ten makijaż i zupełnie inne niż dziś usta celebrytki.

Kim Kardashian na starym zdjęciu z college'u

Kim zapozowała do zdjęcia z najlepszą przyjaciółką, Allison Statter. Znalazła je ponoć przez przypadek, przeglądając ostatnio rodzinny album. Najpopularniejsza z sióstr rodu Kardashian dała wyraz zdziwieniu, patrząc na pamiątkowe ujęcie z imprezy. Nie da się ukryć, bardzo się zmieniła.

Znalazłam wspólne zdjęcie z Allison z college'u. Patrzę i myślę: LOL. Mam tak wiele pytań. Co to za fryzura? Co to za cień?

Wyraźnie widać, że Kim była przed kilkoma wizytami w salonach medycyny estetycznej. Największą uwagę zwracają usta, które nie były wypełnione tak bardzo jak obecnie. Włosy? Krucza czerń.

Jeśli chodzi o makijaż to cóż... Dziś raczej większość z pań uznałaby go za tandetny i nie wyszłaby w takim z domu. Czasy się jednak zmieniają, a moda razem z nimi. Niestety nie możemy stwierdzić, czy Kim wygląda młodziej czy starzej. Dostrzegamy jednak, że wygląda po prostu mniej naturalnie. Pochwalimy ją jednak za stylizacje. Na przestrzeni kilku ostatnich lat naprawdę zmieniła swoje postrzeganie mody. Dziś jest w stanie nawet dla niej cierpieć.

