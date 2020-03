Wreszcie nadszedł ten długo wyczekiwany przez książęcą parę moment. 31 marca Meghan Markle i książę Harry oficjalnie kończą swoją pracę dla rodziny królewskiej. Nawet na Instagramie zdążyli się już pożegnać z fanami. Z tej okazji postanowiliśmy nieco przybliżyć historię ich związku. Trzeba przyznać, że miłość książęcej pary jest naprawdę bajkowa, niczym z filmów Disneya. W końcu wiele dziewczynek marzyło o poślubieniu księcia!

Meghan Markle i książę Harry. Początki związku

Meghan Markle i książę Harry poznali się w 2016 roku, a okoliczności ich pierwszego spotkania były naprawdę niecodzienne. Przyszli małżonkowie poznali się bowiem na... randce w ciemno. Spotkanie zaaranżował ich wspólny znajomy. Sam książę wspominał, że pierwsze spotkanie z Meghan było pięknym zaskoczeniem.

W listopadzie tego samego roku, kiedy w gazetach pojawiały się już plotki o romansie księcia i aktorki, a w sieci rasistowskie komentarze na temat Meghan i jej mamy, Harry zdecydował się odważny ruch. Za pomocą pałacu Kensington książę wydał oświadczenie, w którym potwierdził oficjalnie swój związek z Meghan Markle. Zdecydowanie potępił też seksistowskie i rasistowskie komentarze, na które pozwalali sobie internauci.

Meghan Markle i książę Harry. Sprawy stają się poważne, czyli zaręczyny

W 2017 roku Meghan Markle i książę Harry zaczęli się już regularnie pokazywać razem jako para, także na rodzinnych wydarzeniach. W marcu polecieli się na słoneczną Jamajkę, aby uczestniczyć w ślubie ich wspólnego znajomego, a w maju para wybrała się razem na przyjęcie ślubne Pippy Middleton i Jamesa Matthewsa. Chwilę wcześniej aktorka zamknęła swojego lifestyle'owego bloga "The Tig", którego prowadziła przez wiele lat. Pojawiły się plotki, że to znak nadchodzących zaręczyn.

We wrześniu 2017 Meghan Markle pojawiła się na okładce magazynu "Vanity Fair". Wszystko za sprawą wywiadu, którego udzieliła "Vogue'owi". To w nim po raz pierwszy otwarcie opowiedziała o relacji z księciem. Wyznała:

Jesteśmy parą. Jesteśmy zakochani.

Niedługo potem Meghan i Harry zainicjowali wspólne uczestnictwo w publicznych wydarzeniach. Okazją ku temu były stworzone przez księcia Harry’ego zawody sportowe Invictus Game, adresowane do żołnierzy i weteranów wojennych.

W listopadzie 2017 stało się to, na co czekali wszyscy. Harry oświadczył się Meghan! Po zaręczynach para udzieliła pierwszego wspólnego wywiadu. Ponieważ ich związek stał się oficjalny, Meghan została zaproszona na święta Bożego Narodzenia do rodziny królewskiej.

Meghan Markle i książę Harry. Ślub

Od stycznia 2018 roku para rozpoczęła przygotowania do ślubu, a Meghan musiała zmagać się ze złą prasą i mediami rozgrzebującymi jej przeszłość. W lutym doszło do pierwszego oficjalnego spotkania Meghan i Harry'ego z księciem Williamem i księżną Kate podczas corocznego spotkania na Royal Foundation Forum.

W maju odbył się bajeczny ślub książęcej pary. Ceremonia miała miejsce w kaplicy na Zamku Windsor, a wśród zaproszonych gości znalazło się wiele gwiazd, m.in. Amal i George Clooney. Podczas uroczystości książę Harry nie mógł powstrzymać łez. Od tego momentu książęca para występowała już jako Sussex Royal.

Meghan Markle i książę Harry. Powiększenie rodziny

15 października 2018 roku pałac Kensington potwierdził spekulacje dotyczące ciąży Meghan Markle. Książęca para spodziewała się dziecka!

Księżna i Ksiażę Sussex z przyjemnością ogłaszają, iż wiosną 2019 roku na świat przyjdzie ich dziecko.

W tym samym miesiącu małżonkowie wybrali się w oficjalną podróż po Australii, Nowej Zelandii oraz Fiji i Tondzie. Wszyscy przyglądali się coraz większemu brzuszkowi Meghan. W kwietniu 2019 roku małżonkowie wprowadzili się do wyremontowanego domku w Windsor.

6 maja 2019 roku na świat przyszło pierwsze dziecko Meghan Markle i księcia Harry'ego. O narodzeniu Archiego poinformowali na Instagramie sami dumni rodzice. Każde późniejsze wspólne pojawienie się książęcych małżonków z synkiem wzbudzało zachwyt, a specjaliści od mowy ciała i fani nie mieli wątpliwości, że Meghan Markle i księcia Harry'ego łączy wspaniała, prawdziwa miłość.

