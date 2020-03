Trwa już drugi tydzień obowiązkowej izolacji domowej dla Polaków. Ci, którzy nie muszą wychodzić na zewnątrz, powinni pozostać w swoim lokum. Do takich osób należy większość polskich gwiazd, które wzięły sobie mocno do serca zalecenia przedstawicieli rządku i specjalistów. Pokazują one, jak spędzają wolny czas w swoich mieszkaniach. Anna i Robert Lewandowscy ćwiczą na domowej siłowni, Julia Wieniawa trenuję jogę i tańczy na Tik Toku, a Adam Małysz spełnia się w roli perfekcyjnego pana domu, przeprowadzając kuchenne rewolucje. Wszystko uwieczniła na zdjęciu dumna żona, Iza.

Iza Małysz pokazała, jak izolację spędza w domu jej mąż

Dla sportowców nadmiar wolnego czasu w domu musi być udręką. Zamiast trenować na boisku, korcie, siłowni, czy na stoku, muszą szukać sobie atrakcji w domu. Wielu z nich ma w swoich luksusowych mieszkaniach sprzęty treningowe, jak na przykład Adam Małysz. Jego żona nagrała, jak ćwiczy na jednej z maszyn.

W lustrzanym odbiciu po prawej stronie widać również, że były skoczek narciarski zaopatrzył się w hantle i różne ciężary. Nas jednak zaskoczył fakt, że Adam to całkiem niezły kucharz. Dumna Iza zrobiła mu zdjęcie, kiedy urzędował w kuchni przy patelni i garnkach.

Mężczyzna sobie radzi w kuchni - podpisała fotografię, która niestety już zniknęła z jej instagramowego profilu.

Cóż, czekamy na więcej takich relacji. Chętnie dowiemy się, jakie inne zdolności ma Adam. Tymczasem warto dodać, że ostatnio swoje nowe powołanie odnalazła Iza, która pochwaliła się wypiekami.

