Anna Nowak-Ibisz zdobyła się na szczere wyznania. Prezenterka pojawiła się w programie Magdy Mołek, w którym opowiedziała o najtrudniejszych momentach w swoim życiu. Nie zabrakło także wspomnień związanych z Krzysztofem Ibiszem. Gwiazda TVN Style wyznała, co było przyczyną rozpadu ich małżeństwa.

Zobacz wideo Anna Nowak-Ibisz i Krzysztof Ibisz na spacerze

Anna Nowak-Ibisz o rozwodzie z Krzysztofem Ibiszem

Małżeństwo Anny Nowak-Ibisz z Krzysztofem Ibiszem trwało cztery lata. Rozwiedli się w 2009 roku. Rozstanie było dla niej bardzo trudne, nie ukrywała, że przeszła traumę i potrzebowała czasu, żeby ułożyć sobie wszystko od nowa. Teraz, po latach, potrafi już ze spokojem opowiadać o ich związku. W rozmowie z Magdą Mołek miło wspomina początki znajomości z Ibiszem:

Pierwszy raz spotkaliśmy się, jak mieliśmy po 16 lat. To było w Teatrze Ochota. Pamiętam do dzisiaj, jak go zobaczyłam. Stanął na schodach i pomyślałam: "Koniec. Matko Boska, to jest ten" - opowiadała.

Anna Nowak-Ibisz w programie Magdy Mołek Screen z TVN Style/ W roli głównej

Ich drogi się jednak wtedy rozeszły, jednak spotkali się po latach na uczelni. Wtedy też się nie udało, choć prezenter zabiegał o jej względy. Gdy trafili później do jednego teatru, była nieugięta.

Dalej nie byłam już nim zainteresowana. Pewnego dnia na korytarzu Teatru Studio stanął i powiedział: "Kiedy będzie znowu taki czas, że ja nie będę nikogo miał i ty nie będziesz nikogo miała i znowu będziemy razem?". Ja tak popatrzyłam na niego i pomyślałam: "Kretyn. Przecież ja już nigdy z tobą nie będę". Nie powiedziałam mu tego, co pomyślałam - wyznała Magdzie Mołek.

W końcu jednak dała mu szansę. Skończyło się to ślubem w 2005 roku. Anna Nowak-Ibisz dla Krzysztofa Ibisza przeprowadziła się z Niemiec, gdzie grała w serialu. Na świecie pojawił się ich syn, Vincent. Jednak wtedy ich małżeństwo zaczęło się rozpadać:

To był proces. On powiedział, że odchodzi. Była inna kobieta - zdradziła w programie.

Po rozstaniu długo nie mogli sobie wybaczyć, a ich relacje nie były najłatwiejsze. Jednak po latach uznali, że nie chcą mieć do siebie pretensji i naprawili stosunki. Spędzają razem mnóstwo czasu, chodzą na rodzinne spacery. Co więcej, nawet flirtują na Instagramie. Ich zachowanie bardzo cieszy tych, którzy chcieliby, żeby wrócili do siebie. Fani gwiazd telewizji nie ukrywają, że trzymają za to kciuki.

AW