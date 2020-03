Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski są małżeństwem? Na palcu podróżniczki pojawiła się obrączka

Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski jak wiele innych gwiazd promują akcję #Zostańwdomu. Od kilkunastu już dni spędzają razem czas w domu na warszawskim Żoliborzu. Niemalże codziennie wrzucają zdjęcia, pokazując fanom, jak zagospodarować mnóstwo wolnego czasu. Podróżniczka na przykład zaproponowała fanom pod jednym z ostatnich zdjęć, by rozwiązywali krzyżówki. Przy okazji pochwaliła się błyskotką na serdecznym palcu.

Zobacz wideo Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski pokazali, jak spędzają czas w domu i zachwycili fanów

Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski są małżeństwem?

Gospodyni "Kobiety na krańcu świata" rozwiązywała w niedzielę krzyżówki. Niestety nieco przeszkadzał jej w tym kot. Wszedł na barki podróżniczki, co ta postanowiła uwiecznić na zdjęciu.

Niedziela pełna adrenaliny i przygód! Kot obiecywał, że będzie pomagać w rozwiązywaniu krzyżówki, a skończyło się jak zwykle.

Fani z radością komentowali post Wojciechowskiej. Wielu z nich pisało, że spędza kolejny wolny dzień podobnie. My jednak patrzymy na coś innego. Na serdecznym palcu Martyny pojawiła się obrączka.

Czy to oznacza, że Wojciechowska i Kossakowski sformalizowali swój związek? Póki co oboje milczą i pewnie będą milczeć jeszcze długo. Para nigdy nie lubiła opowiadać o swojej miłości. Na pytania dziennikarzy po prostu nie odpowiadają, choć zdarza im się opublikować wspólne selfie. Przypomnijmy, spotykają się już od ponad dwóch lat i przez długi czas ukrywali szczegóły swojej relacji. Z czasem zaczęli się jednak pojawiać na branżowych imprezach i polubili pozowanie do zdjęć na ściankach.

