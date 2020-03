Ola i Michał Żebrowscy świętują urodziny starszego syna. Z tej okazji po raz pierwszy pokazali jego twarz

Ola i Michał Żebrowscy są dumnymi rodzicami dwóch synów - Franciszka i Henryka. Niedługo ich rodzina się powiększy, bo Ola Żebrowska jest już w zaawansowanej ciąży. Do tej pory jednak nie zdradziła płci kolejnego potomka, ale za to po raz pierwszy zdecydowała się pokazać twarz najstarszego syna. Zrobiła to z okazji jego urodzin.

Żebrowscy świętują urodziny syna

Michał i Ola Żebrowscy poszli w ślady wielu innych gwiazd i nie pokazują twarzy swoich dzieci w social mediach. Tym razem jednak po raz pierwszy zrobili wyjątek. Na Instagramie pokazali zdjęcia najstarszego syna Franciszka z dnia jego narodzin.

Sto lat Franiu! - napisali Żebrowscy pod fotografiami.

Oczywiście pod zdjęciami posypały się urodzinowe życzenia dla Franciszka od obserwatorów Oli i Michała.

Wszystkiego najlepszego dla syna.

Samych szczęśliwych chwil!

100 lat - piszą fani.

Na profilu Oli Żebrowskiej życzenia złożyły również jej znane koleżanki. Nie zabrakło komentarzy od Agaty Rubik, Renaty Kaczoruk, Zosi Zborowskiej czy Edyty Pazury. My również przyłączamy się do życzeń!

życzenia od gwiazd Instagram/olazebrowska

Michał i Ola Żebrowscy znają się już od lat. Aktor po raz pierwszy zobaczył swoją żonę, gdy miała zaledwie 5 lat! Ola jest bowiem córką przyjaciółki siostry Żebrowskiego. W 2009 roku odbył się ślub pary, a już rok później na świat przyszedł syn Franciszek. W 2013 roku urodził się natomiast syn Henryk. Ola i Michał strzegą swojej prywatności, choć jednocześnie chętnie pokazują kulisy swojej codzienności na Instagramie. Fani cenią ich za dystans i poczucie humoru.

