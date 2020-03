Krzysztof Zalewski zagrał domowy koncert i pokazał syna oraz narzeczoną. 2-letni Lew ma dłuższe włosy niż jego tata

Krzysztof Zalewski popularność zdobył kilkanaście lat temu, kiedy jako 18-latek wystąpił w "Idolu". Jurorów zachwycał na castingach, a widzów podczas programów na żywo. To dzięki nim doszedł aż do finału, który zresztą wygrał. Niestety na długi czas zniknął z mediów i z impetem wrócił na scenę dopiero w 2016 roku. Stał się jednym z najpopularniejszych artystów w Polsce. Od tamtego czasu wiedzie mu się nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym. Zaręczył się i został ojcem. Właśnie pokazał swojego syna na Instagramie.

Krzysztof Zalewski pochwalił się synem podczas koncertu na Instagramie

Muzyk od kilku już lat spotyka się z niejaką Olgą Tuszewską, która znana jest również jako menadżerka Moniki Brodki. Krzysztof nigdy nie mówił o swoim życiu prywatnym, więc zaskoczył jakiś czas temu, mówiąc, że ma syna. Nigdy wcześniej nie pokazywał go publicznie, aż do teraz. Zalewski uznał, że domowy koncert zorganizowany dla fanów w dobie izolacji to odpowiedni moment, by 2-letni Lew zadebiutował przed kamerą.

O Lewcio mi przyniósł przedłużacz. Choć tutaj pokażesz się do kamery. To jest Ola, a kuku powiedz.

Chłopiec był lekko zdezorientowany, ale chyba powoli przyzwyczaja się do obecności kamer w swoim życiu. Ma też długie włosy, co nie umknęło uwadze fanek, które podczas relacji na żywo ochoczo komplementowały małego przystojniaka.

Jak widać, podczas siedzenia w domu gwiazdy decydują się na wiele. Krzyśkowi dziękujemy za świetny koncert i życzymy dużo zdrowia jego rodzinie!

CW