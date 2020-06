Małgorzata Rozenek urodziła! Pierwsze dziecko jej i Radosława Majdana jest już na świecie

Na tę informację z niecierpliwością czekaliśmy od dawna! 10 czerwca przyszło na świat pierwsze wspólne dziecko Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Informację podał jako pierwszy serwis Pudelek.pl.

Małgorzata Rozenek urodziła!

Na świat przyszło jedno z najbardziej wyczekiwanych w tym roku dzieci polskiego show biznesu. Małgorzata Rozenek urodziła trzeciego syna, a tym samym pierwszego potomka Radosława Majdana.

Ciąża Małgorzaty Rozenek od samego początku wzbudzała wiele emocji i ogromne zainteresowanie mediów. Przypomnijmy, iż o wspólne dziecko "Perfekcyjna" i Radosław starali się przez ponad trzy lata. Przez ten czas Rozenek udzieliła wielu wywiadów oraz pokazała, jak ważna i potrzebna jest dyskusja na temat in-vitro. Po wielokrotnych niepowodzeniach, kiedy już praktycznie straciła nadzieję, Małgorzacie wreszcie udało się zajść w upragnioną ciążę, o czym szczęśliwa poinformowała w grudniu 2019 roku. Przyszłym rodzicom pogratulował nawet były mąż celebrytki, Jacek Rozenek.

Małgorzata Rozenek - ciąża

Małgorzata Rozenek pozostawała aktywna zawodowo przez niemalże całą ciążę, realizując różnego rodzaju projekty, a także podróżując. Prezenterka wielokrotnie udowodniła też, że kobieta w stanie błogosławionym może wyglądać stylowo. Przy każdym większym evencie ukochana Majdana zachwycała fanów stylizacjami podkreślającymi jej ciążowy brzuszek. Prezenterka potrafiła jednocześnie cieszyć się czasem oczekiwania na dziecko, nie martwiąc się przybieraniem na wadze.

Ostatnie tygodnie przed rozwiązaniem Małgorzata Rozenek spędziła z synami, ukochanym oraz gromadką psów w luksusowym domu nad morzem. Rodzina izolowała się od społeczeństwa i wdychała zdrowe, bogate w jod powietrze. Dopiero w ostatnich dniach wrócili do domu w Warszawie, gdzie Małgosia przygotowaywała się intensywnie do porodu. Na kilka godzin przed wyprawą do szpitala udała się do kosmetyczki. Jak wyglądał poród? Wiadomo, że było luksusowo i zgodnie z planem.

Szczęśliwym rodzicom serdecznie gratulujemy narodzin synka i nie możemy się doczekać, jak sami pochwalą się swoim szczęściem na Instagramie.