Anna Czartoryska pokazała zdjęcie dziecka. Fani zachwyceni: "Jaki skrzacik!"

Anna Czartoryska nie należy do grona gwiazd, które chętnie dzielą się swoim życiem prywatnym. Aktorka i piosenkarka na Instagramie woli raczej swych obserwatorów informować o zawodowych projektach i dokonaniach. Z uwagi jednak na obecną sytuację w kraju i na świecie, artystka większość czasu spędza w domowym zaciszu. Towarzyszy jej oczywiście rodzina, w tym najmłodsza pociecha. Aktorka postanowiła więc pokazać fanom zdjęcie swojego synka.

Anna Czartoryska pokazała zdjęcie dziecka

Anna Czartoryska, podobnie jak wielu innych polskich aktorów, zachęca swych fanów do pozostania w domach. Ostatnio udostępniła na swoim Instagramie nowe zdjęcie swej pociechy, wykonane na balkonie nadmorskiego mieszkania artystki. Ubrany w zielone ubranko bobas ogląda świat przez balkonowe szczebelki, które idealnie zgrywają się z kolorem jego dresu:

Wyglądając cienia nadziei - podpisała zdjęcie pociechy Anna Czartoryska.

W swoim wpisie Anna Czartoryska nawiązała oczywiście do obecnej sytuacji. Jedyne, co teraz możemy zrobić, to dbać o siebie nawzajem i z ufnością oraz nadzieją patrzeć w przyszłość, podobnie jak pociecha aktorki. Fani Anny Czartoryskiej niezwykle pozytywnie zareagowali na jej post. Niektórzy z nich odnieśli się również do słów piosenkarki, a część jedynie wyraziła swój zachwyt dla synka piosenkarki.

Jaki skrzacik!

Zielone książątko albo księżniczka.

Zielony - dobry i wspierający kolor. Wyglądamy wszyscy i czekamy na spokojniejsze jutro, bo pewniejsze już chyba nie będzie.

Przypomnijmy tylko, że Anna Czartoryska jest świadomą obywatelką, której los Ziemi nie jest obojętny. Jakiś czas temu pisaliśmy o jej proekologicznych działaniach. Dla dobra planety aktorka zadecydowała, że ograniczy kupowanie nowych ubrań. Wierzymy, że nadal trzyma się noworocznych postanowień i do zmian na lepsze inspiruje swych fanów.

