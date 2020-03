Johnny Depp pozwał Amber Heard. Domaga się 50 milionów dolarów odszkodowania za zniszczenie jego wizerunku

Amber Herad w 2016 roku publicznie oskarżyła Johnnego Deppa o stosowanie wobec niej przemocy fizycznej i psychicznej. Aktorka dwa lata później poszła o krok dalej i na łamach "The Washington Post" opublikowała druzgocący list, w którym opisuje, z jakim tyranem rzekomo musiała się mierzyć za zamkniętymi drzwiami własnego domu. Publikacje Amber Heard sprawiły, że Johnny Depp był brany za damskiego boksera, jednak niedawno na jaw wyszyły nowe fakty, które stawiają byłych małżonków w zupełnie innym świetle. Okazało się, że to Amber stosowała przemoc wobec Deppa. Co więcej, wszystkie świadczące przeciwko niemu dowody spreparowała tak, aby on wyszedł na kata, a ona na ofiarę. Johnny Depp nie wytrzymał kolejnych oszczerstw pod swoim adresem i skierował sprawę do sądu.

Johnny Depp pozwał byłą żonę

Johnny Depp zdecydował zawalczyć o swoje dobre imię. Podobno poprzez złą prasę, która na niego spadła po ataku ze strony żony, stracił rolę w kolejnej części "Piratów z Karaibów". Swoich praw będzie bronił w sądzie. Pozwał jeden z brytyjskich tabloidów, który nazwał go "żonobijcą", jednak to nie jedyna sprawa, jaka będzie się toczyć. Jak informuje "Daily Mail", w sierpniu ma rozpocząć się proces w sprawie listu Amber zamieszczonego na łamach "The Washington Post".

Amber Heard w liście nie użyła imienia ani nazwiska swojego byłego męża, toteż była zaskoczona, gdy dowiedziała się, że sąd przychylił się do pozwu Deppa. Mimo dość niekorzystnej sytuacji dla Amber, jej pełnomocnik jest przekonany, że uda im się zwyciężyć batalię sądową.

Dzisiejsza decyzja pozwala sądowi określić znaczenie listu pani Heard i prawdy, którą opisała. Od dawna powtarzamy, że sąd ma silne mechanizmy pozwalające dotrzeć do prawdy. Jesteśmy przekonani, że pani Heard zwycięży w trakcie rozprawy, gdy ława przysięgłych pozna dowody odpowiadające na pytanie: czy pani Heard została wykorzystana przez pana Deppa? - mówił adwokat gwiazdy w rozmowie z Daily Mail.

Johnny Depp domaga się 50 milionów dolarów zadośćuczynienia. Tak wielka kwota robi chyba na każdym wrażenie. Proces rusza dopiero w sierpniu, więc przyjdzie mu na te pieniądze sporo poczekać, o ile w ogóle zostaną mu przyznane.

