I oczywiście ledwo po porodzie trzeba było całemu światu pochwalić się tą nowiną. Aaaa... Zapomniałam, przecież gdyby tego nie zrobili ich wierni puści fani im by tego nie wybaczyli, i nie byłoby lajków i zainteresowania. Nie wiem jakie oni mają priorytety, ale ja tuż po porodzie chciałabym poświęcić się tym intymnym chwilom w gronie partnera i dziecka. Nie myślałabym o cykaniu fotek po to, by umieszczać je w necie.

Cieszę się, że dziecko urodziło się zdrowe i w ogóle. Ale już na starcie mieć tak przekichane, bo rodzice nawet tuż po porodzie muszą dbać o swoje biznesy. Ich sprawa. To Lewandowska będzie teraz harowała w pocie czoła, aby biznes dalej się kręcił, jak będzie miała na to siły, wykorzystując do tego swoje dzieci.