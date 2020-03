Kasia Tusk jak większość gwiazd spędza czas w izolacji we własnym mieszkaniu. Córka Donalda Tuska wykorzystuje wolne chwile na ćwiczenia, co relacjonuje na swoim blogu i w mediach społecznościowych. Na najnowszych zamieszczonych przez nią nagraniach widzimy, jak trenuje jogę ze swoją córką. Naszą uwagę zwróciła jednak mata Chanel, której używa. Kosztuje tyle, co używany samochód i to nie najgorszy.

Kasia Tusk ćwiczy na macie za prawie 15 tysięcy złotych

Kasia Tusk na Instastory zamieściła nagranie, na którym stara się ćwiczyć, jednak córka nie do końca jej na to pozwala. Na uroczym nagraniu widzimy matę do ćwiczeń od Chanel, której cena na portalu Moda Operandi wynosi aż 3285 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje nam około 14980 złotych. Musimy przyznać, że to luksus, na który nie każdy może sobie pozwolić, nawet wśród celebrytów.

Chanel mata screen Moda Operandi

Co ćwiczy Kasia Tusk?

Kasia Tusk wróciła do ćwiczeń i ogranicza swoje wychodzenie z domu do absolutnego minimum. Okazuje się, że dba o formę, robiąc ćwiczenia rozciągające, a także korzystając z treningów Ewy Chodakowskiej.

(...) Ćwiczę cztery razy tygodniu, z czego dwa razy wykonuję swój zestaw ćwiczeń rozciągających i z hula-hoop, a dwa razy wykonuję trening Ewy Chodakowskiej „Hot Body”. Od razu uprzedzam, że nie testowałam innych wirtualnych treningów – ten akurat dawno, dawno temu poleciła mi bratowa i tak już zostało...- czytamy na blogu Kasi.

Kasia Tusk lubi luksusowe dodatki, a Chanel wydaje się jej ulubioną marką. W wakacje na Instagramie pochwaliła się ręcznikiem z tego samego domu mody za 5 tysięcy złotych. Myślicie, że ma jeszcze inne tak drogie gadżety?

RG