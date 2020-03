Klaudia El Dursi zachwyca się kwarantanną i wygina się do zdjęć. ''Widzę całą masę pozytywów''

Klaudia El Dursi po udziale w programie "Top model" zaczęła próbować swoich sił w polskim show-biznesie. Została zaproszona do prowadzenia jednego z programów randkowych "Hotel Paradise". Zdjęcia do programu były robione na Bali, gdzie modelka musiała spędzić przeszło 3 miesiące. Wróciła wreszcie do Polski, ale ze względu na obecną sytuację prezenterkę czeka przymusowa dwutygodniowa kwarantanna.

Klaudia El Dursi na kwarantannie

Klaudia El Dursi kwarantannę spędza w samotności, bez najbliższych. Wolny czas stara się sobie jednak zapełnić atrakcjami i często aktywna jest w mediach społecznościowych. Podczas jednego z nagrań live na swoim InstaStory wyznała, że nie jest wcale tak źle, jak mogło się wydawać.

Ja widzę całą masę pozytywów w tej całej kwarantannie. Wstałam, zrobiłam sobie śniadanko, takie, jakie chciałam. Nigdzie się nie spieszyłam, zadbałam o siebie, nałożyłam sobie maskę na włosy… Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałam czas na maskę, ponieważ przez ostatnie naprawdę wiele, wiele lat miałam poczucie takie, że się ciągle gdzieś śpieszyłam. Ciągle w pogoni za czymś, ciągle za czymś goniłam, a teraz pełno czasu - powiedziała.

Tuż po tym na swoim Instagramie opublikowała również zdjęcie, którym nie tylko namawiała swoich fanów, by zostali w domu, ale również pokazuje wielu kobietom, że spędzając czas w izolacji można czuć się sexy.

Zostań w domu i czuj się sexy - podpisała zdjęcie.

Nic dziwnego, że zdjęcie bardzo spodobało się internautom. Klaudia pozuje na nim w czarnym body, które pięknie podkreśla jej figurę.

Najpiękniejsza.

Cudnie! Dbajmy o siebie - czytamy.

Wśród komentarzy pojawił się również ten od Blondino z "Hotelu Paradise". Chłopak na jednym z "Rajskich Rozdań" próbował podrywać Klaudię, i żartował, że to właśnie ją chciałby wybrać na swoją partnerkę w programie.

I się zdziwili, że podszedłem. Es Chica Bomba! - napisał.

Dodatkowo El Dursi pokazała, że mimo wielu przeciwności stara się dbać zdalnie o swoich synów. Razem ze swoim partnerem wpadli na pomysł, jak mogą wspólnie spacerować, bez wychodzenia z domu. Okazało się, że robią to za pomocą aplikacji Facetime. Jak widać "dla chcącego nic trudnego".

Klaudia El Dursi Klaudia El Dursi screen - Instagram

