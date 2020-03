Meghan Markle i książę Harry przeprowadzili się do Los Angeles. W mocnych słowach skomentował to Donald Trump

Meghan Markle i książę Harry już 31 marca przestaną być książęcą parą. Jest to skutek ich styczniowej decyzji, którą podjęli, ponieważ chcą być niezależni finansowo i nie chcą stosować się do królewskich protokołów. Para już trzy tygodnie temu odbyła swoje oficjalnie ostatnie wyjście w Londynie i szybko po nim wróciła do domu w Kanadzie, gdzie czekał na nią syn, Archie. Teraz przyszedł czas na kolejne zmiany. Aktorka i jej mąż przeprowadzili się do Los Angeles. Skomentować to zdążył już Donald Trump.

Plotki krążące od kilku tygodni okazały się być prawdziwe. Meghan faktycznie rozpoczęła współpracę z Disneyem, czego efektem jest jej udział przy produkcji o słoniach, której oficjalny plakat już pojawił się w sieci. Powrót do aktorstwa wiąże się ponadto z częstym pobytem w Stanach Zjednoczonych. Meghan i Harry stwierdzili więc, że po zaledwie dwóch miesiącach przeniosą się z Vancouver do Los Angeles. Ich decyzja najwyraźniej zaskoczyła niektórych sympatyków królowej Elżbiety II. Głos w sprawie zabrał właśnie Donald Trump. Nie był miły.

Jestem wielkim przyjacielem i wielbicielem królowej i Zjednoczonego Królestwa. Doniesiono mi, że Harry i Meghan, którzy opuścili Królestwo, będą rezydować na stałe w Kanadzie. Teraz opuścili Kanadę i zamieszkali w USA. Stany Zjednoczone nie zapłacą za ich ochronę. Sami muszą płacić! – napisał na Twitterze prezydent USA.

Cóż, Meghan i Harry chyba zdają sobie sprawę, że ich życie od kwietnia ulegnie zmianie, a na ochronę nie mają co liczyć. W końcu chcieli zmian i normalnego, "niekrólewskiego" życia. Swoją drogą, myślicie, że zdecydują się odpowiedzieć na zaczepkę Trumpa?

