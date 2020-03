Ewa Szabatin jest znana głównie z programu "Taniec z Gwiazdami". To właśnie dzięki tanecznemu show rozwinęła się jej medialna kariera. Trenerka miała pod swoją pieczą między innymi Przemysława Sadowskiego czy Mateusza Damięckiego, którym towarzyszyła podczas cotygodniowych występów na parkiecie. Kobieta od czterech lat spełnia się w roli szczęśliwej żony. Piękna uroczystość ślubna odbyła się na Malediwach. Piaszczysta plaża i głębia oceanu były tłem rajskiej ceremonii. Dzisiaj jeszcze raz możemy zobaczyć fotorelację z tego wydarzenia, ponieważ Ewa opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych kolejne zdjęcia ze ślubu!

REKLAMA

Zobacz wideo Edyta Herbuś również zasłynęła w programie

Ewa Szabatin świętuje rocznicę ślubu w domu

Tancerka udostępniła na Instagramie bogatą fotorelację ze swojego ślubu. Uroczystość odbyła się cztery lata temu na Malediwach. Ewa nadal jest szczęśliwie zakochana i świętuje ważną dla niej rocznicę wspólnie z mężem. Niestety dobrowolna izolacja zmusiła parę do tego, by celebrować ich święto w domowym zaciszu. Małżeństwo wybrało się na krótki spacer uliczkami szwajcarskiego Basel, w którym na co dzień mieszkają.

Szabatin wyznała, że marzy o tym, by kolejną rocznicę ślubu spędzić na Malediwach. Aktualne musi zadowolić się romantycznym wieczorem przy filmie z lampką wina w ręku.

Dziś mamy 4 rocznicę ślubu na Malediwach! Świętujemy na krótkim spacerze z dala od ludzi oraz w domu przy winku i dobrym filmie! A za rok wrócimy na Malediwy!

Gwiazda wspomina dzień, w którym miała okazję założyć najważniejszą w życiu suknię. Trzeba przyznać, że kreacja ślubna Ewy zachwyca nawet po czterech latach.

Ewa Szabatin Instagram/ @ewaszabatin

Fani bardzo pozytywnie zareagowali na post tancerki, rozczulając się nad uczuciem łączącym parę.

Dobra energia bije od Was. Przepięknie wyglądacie. Dużo miłości, szacunku i radości ze spełniania marzeń!

Nie zabrakło jednak również dociekliwych komentarzy. Jedna z internautek zapytała, kiedy małżeństwo zamierza mieć potomstwo. Ewa odpowiedziała krótko i dobitnie:

Raczej nie będzie.

Życzymy Ewie i jej partnerowi dużo szczęścia i wytrwałości!

BWO