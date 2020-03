Magda Narożna z "Pięknych i młodych" pręży się przed samochodem w obiektywie nowego partnera

O Magdzie Narożnej z zespołu "Piękni i młodzi" zrobiło się ostatnio głośno nie za sprawą muzyki, a jej życia prywatnego. W tej sferze sporo się zadziało. Kilka miesięcy temu ogłosiła, że rozwodzi się z Dawidem, który również był współzałożycielem zespołu. Mimo początkowych zapewnień pary o spokojnym rozstaniu stało się nieco inaczej. Podczas nocy sylwestrowej pomiędzy nowymi partnerami Dawida i Magdy doszło do niemałej awantury, w której nie brakowało rękoczynów. Zrobiło się na tyle mocno, że sprawa ma zakończyć się w sądzie.

Co więcej, z zespołem pożegnał się Dawid, co pozostawiło jeszcze większy niesmak. Magda nie komentuje potyczek z byłym mężem, a skupia się na swoim życiu u boku nowego partnera. Chętnie publikuje wspólne zdjęcia z ukochanym. Tym razem to ona stanęła przed jego obiektywem, czym pochwaliła się w sieci.

Magda Narożna w obiektywie nowego partnera

Magda Narożna wybrała się na przejażdżkę za miasto z nowym parterem. Wykorzystali czas wolny na małą, spontaniczną sesję zdjęciową. Tym razem to Krzysiek stanął przed aparatem.

Wypad na małą sesję zdjęciową z moim najlepszym fotografem. Chociaż jeden dzień, gdzie zdjęłam dresy, a Wam jak mija popołudnie - pisze pod postem Narożna.

Na zdjęciach widzimy, jak Magda dumnie prezentuje się na tle swojego samochodu. Pozowanie na tyle jej się spodobało, że nawet wskoczyła na maskę auta. Nie zabrakło również nowych zdjęć jej ukochanego Krzyśka. Jak podobają wam się jej nowe fotki?

