ericcartman 27 minut temu

Zeby byc w swietnej formie trzeba robic martwy ciag, przysiad ze sztanga, wioslowanie sztanga i wyciskanie sztangi lezac. A nie stac na glowie. Po co komu stanie na glowie. Czemu to sluzy? To nie jest ruch ktory jest potrzebny do zycia, to nei jest naturalny ruch. Cwiczyc trzeba naturalne ruchy uzywane w zyciu codziennym a nie niepotrzebne, nienaturalne wygibasy.