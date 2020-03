Wystrojona Reni Jusis świętuje urodziny z koroną na głowie. "Happy B-day to me!" Widać, że tort smakował

Reni Jusis popularna była już w latach 90. To właśnie wtedy jej kariera nabrała zawrotnego tempa. Później przyszła pora na założenie rodziny i macierzyństwo. Wokalistka coraz rzadziej pojawiała się na czerwonych dywanach, ponieważ zajęła się domowymi obowiązkami, które dzieliła ze swoim ukochanym, Tomkiem Makowieckim. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu, a media obiegła informacja o rozstaniu pary. Reni postanowiła w międzyczasie powrócić do show-biznesu i zdecydowała się nawet na udział w "Tańcu z Gwiazdami".Treningi i występy w show Polsatu miały być odskocznią od życia codziennego i terapią po rozwodzie z muzykiem. Aktualnie kobieta spędza czas w domu i to właśnie w swoich czterech kątach świętuje 46. urodziny.

Reni Jusis umazana urodzinowym tortem

Świętowanie urodzin to wcale nie byle jaka impreza i wokalistka nie zamierza się nudzić. 28 marca obchodziła wigilię swoich urodzin, czym pochwaliła się na Instagramie. Natomiast dzień później pokazała fotografię, na której widać, jak objada się smakowitym tortem. W koronie na głowie, cekinach i umorusanej twarzy wygląda całkiem uroczo!

Dzień dobry! Happy B-day to me! W prezencie urodzinowym mam dla Was playlistę moich ulubionych ostatnio francuskich piosenek do tańca - czytamy we wpisie Reni na Instagramie.

Piosenkarka nie zamierzała spędzać tego dnia sama. Zaprosiła swoich obserwatorów na instagramową transmisję.

Pod urodzinowym postem wokalistki posypało się mnóstwo pozytywnych komentarzy i życzeń.

Wszystkiego najlepszego Reni. Spełnienia marzeń, dużo zdrowia i miłości oraz samych radosnych chwil.

Widzę tort chyba orzechowy. Mniam, mniam... smacznej i radosnej urodzinowej niedzieli.

My również składamy Reni najlepsze życzenia!

