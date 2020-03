Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka byli blisko rozstania! Po latach modelka zdobyła się na zaskakujące wyznanie

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka uchodzą za jedną z najlepiej dobranych par polskiego show-biznesu. Jak się jednak okazuje, niewiele brakowało, aby rozstali się jeszcze przed zaręczynami! Paulina Krupińska opowiedziała o tym w książce Katarzyny Olubińskiej "Kobieta w wielkim mieście".

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel prawie się rozstali

Sądząc po instagramowych zdjęciach, życie Pauliny Krupińskiej i jej męża Sebastiana Karpiela-Bułecki to jedna wielka sielanka. Para pokazuje swoim fanom, jak szczęśliwie spędza czas we własnym towarzystwie: spacerują po górach, gotują i muzykują, a także okazują sobie czułość. Trudno sobie nawet wyobrazić, by małżonkowie mogli się kiedykolwiek kłócić. Dlatego też wyznanie modelki, jakoby jeszcze przed zaręczynami byli bliscy rozstania, jest bardzo zaskakujące:

Tak się pokłóciłam, że powiedziałam, że nie chcę z nim być - wyznała Katarzynie Olubińskiej Krupińska.

Do wspomnianej kłótni doszło na krótko przed tym, jak Sebastian Karpiel-Bułecka poprosił swoją ukochaną o rękę. Góral planował oświadczyć się ukochanej na wysokości trzech tysięcy metrów nad poziomem morza. Paulina Krupińska nie zdradziła, co było powodem kłótni z ukochanym. Konflikt musiał być jednak naprawdę poważny, skoro groził rozstaniem. Całe szczęście, modelce i Sebastianowi udało się dojść do porozumienia.

Przypomnijmy, że modelka oraz muzyk są ze sobą od 2014 roku. Cztery lata później, 26 lipca, zdecydowali się na ślub, który odbył się w Zakopanem. Razem wychowują dwójkę dzieci: Antoninę oraz Jędrzeja. Wcześniej Paulina Krupińska była narzeczoną brata Alicji Bachledy-Curuś, Tadeusza.

