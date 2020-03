Paulina Sykut-Jeżyna myła okna w makijażu i kolorowej stylizacji. Internautka: Serio? Do mycia okien?

Paulina Sykut-Jeżyna, tak jak wszyscy polscy obywatele, spędza czas w domowym zaciszu. To moment, w którym możemy zrobić rzeczy, na które nie znajdujemy czasu w normalnym trybie życia. Prezenterka telewizyjna postanowiła zrobić porządki w swoim domu i to przy pomocy córeczki. Jednak niektórzy mieli co do tego pewne uwagi.

Paulina Sykut-Jeżyna myje okna w pełnej stylizacji

Dziennikarka udostępniła na swoim Instagramie kilka fotografii. Widzimy na nich jak Paulina wraz z córeczką myją okna na tarasie. Kobieta jest ubrana bardzo kolorowo - ma różowe dresy, niebieską bluzę oraz t-shirt, a także czerwoną opaskę na włosach. Widać, że zarówno Sykut-Jeżynie, jak i dziewczynce, bardzo spodobało się takie spędzacie wspólnego czasu.

Drużyna w akcji. Sprzątanie, mycie okien... Jutro przesadzanie kwiatów. Bez niej nie dałabym rady - napisała w opisie zdjęć.

Jednak jedna z internautek postanowiła ostro zwrócić uwagę na wygląd Pauliny.

Serio? Do mycia okien taka stylizacja i make-up?

Prezenterka postanowiła odpowiedzieć krótko i jak najbardziej szczerze.

Serio. Preferuję tak, bo lubię.

Jednak inni obserwatorzy docenili takie wspólne spędzanie czasu. Chwalili szczególnie córeczkę dziennikarki!

Ma pani złote dziecko.

Róża kobietka pracująca, żadnej pracy się nie boi.

My dzisiaj też myjemy okna. Znaczy się mąż myje. Ja jestem kontrolerem jakości - pisali.

Wy też już myliście okna w mieszkaniu? ;)

