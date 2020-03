Maciej Stuhr bojkotuje majowe wybory: Niech sobie wybiorą tego Andrzeja. Niech nam dadzą święty spokój

iskander36 godzinę temu Oceniono 9 razy 7

Dziwne, że Szeregowy Kanalia robi wszystko, żeby ten Ogrodnik rodem z "Wystarczy być" wygrał wybory. Przecież prezydent z opozycji byłby wygodnym wytłumaczeniem dla pisu (' nie podpisał", "wstrzymywał", "przesłał to TK".....). To, że się sypnie wszystko za czas jakiś jest pewne. Dawne decyzje o zaniechaniu przygotowania infrastruktury (tworzenie magazynów na czas kryzysu, polowe szpitale) i rzucenie całej forsy na system podsłuchów, wywrotka części przedsiębiorstw, utrata pracy przez ludzi w końcu dopadnie rządzących. Przewazyła jednak chęć zabezpieczenia swej dupy przed pierdlem w przyszłości i zdemolowanie prawa do końca. Niech inni kandydaci się wycofają. Niech prezydenta wybiorą tylko sympatycy Gnojka z Żoliborza (czyli całe 20-25 % uprawnionych do głosowania). Czy to będzie zawszeuczący się głupek, czy megaloman z wąsem - nie ma to znaczenia. My w tym czasie odkażajmy się. Puste butelki będzie trzeba w przyszłości czymś uzupełnić......