Anna Lewandowska pokazała, jak Klara bawi się z Robertem. Dziewczynka pomalowała twarz tacie. "Kreatywność high level"

W trosce o zdrowie swoje i naszych bliskich, większość z nas zdecydowała się na pozostanie w domach. Obecna sytuacja dotyczy również największych gwiazd. Z racji tego, że znani i lubiani spędzają większość czasu w swoich czterech ścianach, często pokazują obserwatorom, co robią w wolnym czasie. Anna i Robert Lewandowscy nie są pod tym względem wyjątkiem.

Zobacz wideo Klara ćwiczy z rodzicami!

Klara Lewandowska maluje tatę

Kilka razy mieliśmy już okazję się przekonać, co Anna Lewandowska i jej rodzina robią w domu podczas wolnego czasu. Nikogo chyba nie zaskoczyło, że trenerka i jej najbliżsi stawiają na aktywny sposób odpoczynku - nawet w czterech ścianach. Żona Roberta chętnie publikuje motywujące do domowych treningów filmy, a córka idzie w jej ślady i również zachęca obserwatorów do ćwiczeń.

Jak jednak wiemy, nie samym sportem człowiek żyje. Czasami warto dać także upust tkwiącej w nas artystycznej sile. Robert Lewandowski doskonale to rozumie, dlatego postanowił pobawić się z Klarą w malowanie twarzy. Pokryta żółtą farbą Klara zrobiła swojemu tacie wyjątkowy makijaż. Całą sytuację uwieczniła Anna Lewandowska.

Ciąg dalszy zabaw w domu trwa... Kreatywność: wchodzimy na high level. (...) Nie zawsze jesteśmy w stanie kontrolować wydarzenia, które nam się przytrafiają , ale mamy wpływ na to, jak na nie reagujemy! - napisała trenerka.

Obserwatorzy byli zachwyceni kreatywną zabawą Roberta i Klary. Jak się jednak okazuje, na podobny sposób spędzania czasu wpadli także fani piłkarza:

Jaki piękny widok, chwile bezcenne.

U nas dziś tata też dał się wymalować.

Super zabawa z tatusiem i córką.

Plotek również popiera takie twórcze zabawy!

