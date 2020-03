Meghan Markle i książę Harry planują drugie dziecko. Wiemy, kiedy mały Archie zostanie bratem

Z końcem marca Meghan Markle i książę Harry oficjalnie przestaną przynależeć do rodziny królewskiej. Chociaż jakiś czas temu małżonkowie przenieśli się do Kanady, to wielu przypuszczało, że finalnie zamieszkają w Kalifornii. Niedawno informowaliśmy was, że przeprowadzka Meghan i Harry'ego nastąpiła wcześniej, niż moglibyśmy się tego spodziewać. Para już teraz zamieszkała w Los Angeles, gdzie Meghan będzie miała większą szansę powrócić do przemysłu filmowego. To jednak nie koniec zmian w ich życiu. Jak się bowiem okazuje, małżonkowie planują... drugie dziecko!

Meghan Markle i książę Harry planują kolejne dziecko

Większość z nas przypuszczała, że po wyjściu z rodziny królewskiej Meghan Markle będzie myśleć jedynie o swoim rozwoju zawodowym i spróbuje nadrobić "stracone" lata. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno aktorka marzyła o roli w filmie o superbohaterach. Jak jednak twierdzi osoba z otoczenia książęcej pary, w nowym życiu małżonków będzie jednak miejsce na kolejną pociechę. W wywiadzie dla "Us Weekly" ich znajomy zapewnił, że Meghan i Harry postarają się o drugie dziecko, jak tylko zadomowią się w Los Angeles.

Postarają się o drugie dziecko już niedługo. Teraz chcą się zadomowić w nowym środowisku i dać Archiemu jak najwięcej swojej uwagi. Wciąż cieszą się przecież pierwszymi latami jego życia. Podjęli już decyzję, że będą mieć drugie dziecko, ale nie chcą nakładać na siebie zbyt dużej presji.

Spodziewaliście się, że Meghan Markle i książę Harry już teraz planują kolejne dziecko?

