Małgorzata Rozenek nie wytrzymała. Gwiazda oburzona nocnym głosowaniem w sejmie: Zróbmy wybory, jakich nie przeżył nikt

Małgorzata Rozenek od kilkunastu dni przebywa w izolacji z dala od Warszawy. Razem z rodziną wynajęła domek na Mazurach i stamtąd śledzi, co dzieje się w kraju i na świecie. Gwiazda nigdy nie ukrywała, że polityka odgrywała w jej życiu istotną rolę, w końcu jej tata był kiedyś związany z partią Jarosława Kaczyńskiego. Teraz "perfekcyjna" po raz kolejny skrytykowała działania posłów Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o nocne przegłosowanie zmian w Kodeksie wyborczym.

Małgorzata Rozenek oburzona działaniami partii Jarosława Kaczyńskiego

Od kilkunastu już dni politycy zamiast rozwiązywać sprawy związane z trudną sytuacją w kraju, kłócą się o termin wyborów prezydenckich. Członkowie partii opozycyjnych nie wyobrażają sobie, by Polacy poszli do urn 10 maja. Inaczej na sprawę patrzy partia rządząca, która w nocy z piątku na sobotę przegłosowała zmiany w Kodeksie wyborczym. Umożliwiają one między innymi głosowanie korespondencyjne osobom objętym obowiązkową kwarantanną oraz głosowanie przez pełnomocnika w przypadku osób powyżej 60. roku życia (do tej pory mogli z tego korzystać niepełnosprawni).

Od rana w mediach pojawiają się więc krytyczne opinie na temat działań polityków PiS-u. Swoje oburzenie wyraziła również Małgorzata Rozenek.

Zróbmy więc wybory, jakich nie przeżył nikt, parafrazując Oddział Zamknięty. Czy o to chodzi PIS-owi?! Te wybory nie powinny, nie mogą się odbyć. Czy to będzie pierwszy raz od uzyskania przeze mnie praw wyborczych, kiedy nie pójdę na wybory? Ilu będzie takich jak ja? Czy te wybory mają sens? Bez kampanii, w strachu o zdrowie. Z jaką frekwencją? Czy przełożenie ich do jesieni nie byłoby mądrzejszym rozwiązaniem? W co gra władza? Przecież tu chodzi o dużo więcej niż sprawowanie władzy.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy, ale o dziwo, nie wszyscy fani stanęli po stronie gwiazdy. Niektórzy zaczęli wytykać opozycji ich błędy, usprawiedliwiając niejako działania posłów PiS-u. Patrząc jednak na to, co dzieje się już nie tylko w Polsce, ale i na świecie, uważamy, że wybory powinny zostań przesunięte. Jeśli tak się nie stanie, frekwencja będzie naprawdę niska, a osoby, które wybiorą się do lokali wyborczych, narażą swoje zdrowie i życie.

