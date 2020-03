Blanka Lipińska opowiedziała o produktywnej nocy z Baronem. "To bardzo źle zabrzmiało". Partner tylko jej wtórował

Blanka Lipińska i Baron już nie ukrywają swojego związku. Od czasu, kiedy w mediach pojawiły się ich pierwsze zdjęcia z randki, celebrytka stale mówi o partnerze na swoim Instagramie. Co więcej, on sam coraz więcej udziela się w sieci. Kilka dni temu pokazał seksowne zdjęcie partnerki, co jednak zniesmaczyło wielu widzów. Niemniej jednak zakochani spędzają izolację razem, a noc z piątku na sobotę była w ich przypadku bardzo długa. Dlaczego? Blanka tłumaczy.

Blanka Lipińska opowiedziała o nocy z Baronem

Nie jest tajemnicą, że Lipińska należy do najodważniejszych kobiet w naszym rodzimym show-biznesie. Nie dość, że napisała trzy erotyki, to teraz do podobnych sytuacji nawiązuje na Instagramie. W sobotę przeszła samą siebie, opowiadając o "produktywnej" nocy z Alkiem.

Dzień dobry kochani, to jest piękny dzień! Tak, jest 13, a my dopiero się obudziliśmy, ale... Produktywnie spędzaliśmy noc. To bardzo źle zabrzmiało...

Dobrzeeeee - wtrącił Baron.

Celebrytka, chcąc wybrnąć z tej sytuacji, dodała:

Produktywnie spędziliśmy noc, sprzątając. Naprawdę! Naprawdę nie wiedziałam, że sprzątanie jest takie fajnie i polecam każdemu w tych trudnych czasach - żartowała, mówiąc dwuznacznie.

Myślicie, że z czasem będą sobie pozwalać na coraz więcej? W końcu oboje są odważni i nie boją się pokazywać dwuznacznych zdjęć czy filmików w swoich mediach społecznościowych. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak ta relacja się rozwinie. Wy również?

