Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to jedna z tych show-biznesowych par, która uchodzi za wręcz idealną. Pomijając rozstanie, które miało miejsce kilka lat temu jeszcze przed ślubem zakochanych, trzeba przyznać, że darzą się ogromną miłością, czym chwalą się na Instagramie. Ich aktywności w mediach społecznościowych zawsze towarzyszy poczucie humoru oraz dystans do siebie i do świata. Ostatnio prezenter pokazał, jak bawi się z córkami, wcielając się w rolę klientki salonu piękności. Manicure, zrobiony przez dziewczynki, zachwycił internautów. Tym razem furorę w sieci robi filmik udostępniony przez Koroniewską, na którym "bije" swojego męża.

"Żelazny" Maciej Dowbor

Właśnie tak nazwała męża Joanna Koroniewska - żelaznym Maciejem. Dziennikarz uchodzi za silnego mężczyznę, jednak okazuje się, że w "rywalizacji" z kobietami swojego życia, czyli żoną i córkami, wypada nieco słabiej. Aktorka nie daje za wygraną nudzie i wpadła w taneczny szał z pomocą aplikacji TikTok, uwieczniając telefonem rodzinne choreografie. Fanów niezwykle bawi podejście Dowbora do tego typu filmików, który "zażenowany" zachowaniem Joanny, stoi jak słup soli.

Koroniewska udostępniła kolejne nagranie, na którym widać, jak uderza ukochanego ręką. Post opatrzyła zabawnym wpisem.

Izolacji dzień kolejny. Zdarzają się już pierwsze uszczerbki na zdrowiu. Jak byłam mała, ZAWSZE mówiłam - przepraszam, chciałam mocniej. Teraz mieszkam z człowiekiem z żelaza, a mam wrażenie, że czasami jest delikatniejszy ode mnie. A podobno faceci się nie mazgają.

Pod koniec tanecznego wideo widać, jak aktorka machnęła ręką, która przypadkowo zahaczyła o twarz Macieja. Auć, musiało boleć.

Joanna Koroniewska, Maciej Dowbor Instagram/ @joannakoroniewska

Nagranie niezwykle rozbawiło fanów pary. Niektórzy z przekorą współczuli dziennikarzowi tak "dramatycznego" losu.

Pozytywnie zakręceni!

Maciek patrzy na Was z miną, jakby mu się to śniło.

Ach, Dowbory, Wy to umiecie poprawić dzień od rana!

Biedny Maciej! Trzymaj się tam chłopie!

